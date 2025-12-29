　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安官員估「川習會」前北京施壓宰制島鏈　海上約部署60船艦

▲▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。解放軍航母群、艦艇群、疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

▲人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍艦艇以整齊編隊出現。 。（圖／翻攝 人民海軍）

記者陶本和／台北報導

針對近期區域間的安全情勢，一位國安高層官員在上周受訪時表示，很可能在明年（2026）4月份出現「川習會」，以此推估，在未來3至4個月間，推測北京持續利用國際空窗，仍會嘗試各種對於第一島鏈宰制的企圖，截至目前為止，海上部署還是有一定數量，平均50艘到60艘船艦。在訪談後的隔周，解放軍東部戰區29日則宣布執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

國安官員在上周接受訪問時表示，近期區域安全情勢發展，第一是有關中國持續在周邊施加壓力，但也注意到，他們開始緩步找台階下，特別是對日本部分，從原先很緊密的極限壓迫，不管是軍事上、海上灰色地帶襲擾、認知作戰，或是在外交上強烈措辭等，慢慢到文攻。他表示，今年12月13日南京大屠殺紀念日是一個觀察點，確實從這之後往收斂方向走。

國安官員指出，另外一個，這幾天南華早報、新加坡聯合早報在操作一個議題，就是福建號到山東去，有所謂可能「雙防母」演練訊息，但實際上差很遠。他表示，看到在大連海事局發布禁制區的位置，大概20乘以30公里的平方，然後2乘以5公里的平方，是進行海上補給船的演練，以及輕型武器試驗，並不是雙航母。

他認為，中方在訊息上是要造成，持續透過訊息方式在區域造成某種壓力，展現軍力快速成長，對自己國內國民傳達，中國很厲害，讓大家很擔心，但實際上差很遠。

再者，國安官員表示，未來三到四個月期間，很可能在明年（2026）四月份出現「川習會」，若時間再往前算，會遇到3月的「兩會」，包括1月中或下旬的對台工作會議，以及元旦前後，習近平的春節講話。

國安官員指出，以這個時間軸，戰略預判上，一來在烏克蘭、俄羅斯還在調停，以及中東情勢下，可以推測北京持續利用國際空窗，仍會嘗試各種對於第一島鏈宰制的企圖。

他透露，海上部署還是有一定數量，平均每天50艘到60艘船艦，有時候會超過，代表維持一定強度在周圍，包括對台灣、日本、菲律賓跟南韓等國。

該位官員說，預判上，未來三到四個月，中方會持續弱化第一島鏈，包括台灣在內的嚇阻能力來當成目標，目的是在明年4月「川習會」前，創造有利於中國談判或交涉的條件。

值得注意的是，在此訪問結束隔2天，解放軍東部戰區29日就宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

【地震現場三種人】餓派 vs. 驚派 vs. 傳染驚嚇派XD

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

台南議長跑票事件陳亭妃喊「關我什麼事」　郭國文：羞辱台派支持者

更多熱門

相關新聞

美中恐再翻臉　美議員點名台海是關鍵

美中恐再翻臉　美議員點名台海是關鍵

美國國會兩黨逾25名議員示警，美中關係2026年可能再度惡化，關鍵因素包括貿易與台海。其中，黃豆採購危機最快恐在明年2月底就引爆新一波衝突。

川習明年可望見面4次！

川習明年可望見面4次！

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

川普戰略報告「組隊壓制共軍」　黃暐瀚曝：要求日韓承擔更多責任

川普戰略報告「組隊壓制共軍」　黃暐瀚曝：要求日韓承擔更多責任

美媒曝美軍恐無力保台　行政院：持續強化防衛能力是最必要工作

美媒曝美軍恐無力保台　行政院：持續強化防衛能力是最必要工作

關鍵字：

川習會第一島鏈國安動態海上部署軍事演練

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面