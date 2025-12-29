國安官員估「川習會」前北京施壓宰制島鏈　海上約部署60船艦

▲人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍艦艇以整齊編隊出現。 。（圖／翻攝 人民海軍）



記者陶本和／台北報導

針對近期區域間的安全情勢，一位國安高層官員在上周受訪時表示，很可能在明年（2026）4月份出現「川習會」，以此推估，在未來3至4個月間，推測北京持續利用國際空窗，仍會嘗試各種對於第一島鏈宰制的企圖，截至目前為止，海上部署還是有一定數量，平均50艘到60艘船艦。在訪談後的隔周，解放軍東部戰區29日則宣布執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

國安官員在上周接受訪問時表示，近期區域安全情勢發展，第一是有關中國持續在周邊施加壓力，但也注意到，他們開始緩步找台階下，特別是對日本部分，從原先很緊密的極限壓迫，不管是軍事上、海上灰色地帶襲擾、認知作戰，或是在外交上強烈措辭等，慢慢到文攻。他表示，今年12月13日南京大屠殺紀念日是一個觀察點，確實從這之後往收斂方向走。

國安官員指出，另外一個，這幾天南華早報、新加坡聯合早報在操作一個議題，就是福建號到山東去，有所謂可能「雙防母」演練訊息，但實際上差很遠。他表示，看到在大連海事局發布禁制區的位置，大概20乘以30公里的平方，然後2乘以5公里的平方，是進行海上補給船的演練，以及輕型武器試驗，並不是雙航母。

他認為，中方在訊息上是要造成，持續透過訊息方式在區域造成某種壓力，展現軍力快速成長，對自己國內國民傳達，中國很厲害，讓大家很擔心，但實際上差很遠。

再者，國安官員表示，未來三到四個月期間，很可能在明年（2026）四月份出現「川習會」，若時間再往前算，會遇到3月的「兩會」，包括1月中或下旬的對台工作會議，以及元旦前後，習近平的春節講話。

國安官員指出，以這個時間軸，戰略預判上，一來在烏克蘭、俄羅斯還在調停，以及中東情勢下，可以推測北京持續利用國際空窗，仍會嘗試各種對於第一島鏈宰制的企圖。

他透露，海上部署還是有一定數量，平均每天50艘到60艘船艦，有時候會超過，代表維持一定強度在周圍，包括對台灣、日本、菲律賓跟南韓等國。

該位官員說，預判上，未來三到四個月，中方會持續弱化第一島鏈，包括台灣在內的嚇阻能力來當成目標，目的是在明年4月「川習會」前，創造有利於中國談判或交涉的條件。

值得注意的是，在此訪問結束隔2天，解放軍東部戰區29日就宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。