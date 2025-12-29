　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／花7000億軍購美國欠交貨？　軍方高層怒駁！籌獲狀況一次看

▲▼110年國慶大會預演,F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲F-16V戰機。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

近日，外媒引述喬治梅森大學（George Mason University）追蹤資料，美方核准但尚未交付的對台軍售總額已突破200億美元（約新台幣6973億元），掀起「花錢軍購美國卻欠交貨」的熱議。不過，一位國防部參與建軍計畫超過25年的高層官員受訪時強力駁斥，「沒有這數字！資料都錯的」，他更詳述台美武器籌獲的過程，已交貨的武器裝備，並強調目前僅剩20億美元（約600億新台幣）尚在台灣FRB帳戶等付款。

美方推「武獲制度改革」　希望儘速交貨給台灣且加快程序

這位國防部高層官員表示，M1A2T戰車明年（2026）交完，海馬士18套也預估在後年初（2027）陸續運交；而飛彈部分，標槍飛彈、拖式飛彈都已經運交，這對台灣的不對稱戰力會有滿大的改變，而火山佈雷系統也會在明年（2026）開始運交14套。

官員表示，美國把知會國會的軍售額度，從1400萬美金提高到2500萬美金，看似好像不多，但某一些服務部分，好比改善訓練方式、技術協助、主要武器零附件等，這些就可以省掉很多程序，可以依照年度單一需求做快速採購，爭取戰力提升的彈性。

在時間部分，官員表示，知會國會的時間比照北約Plus，從30天縮短至15天，雖然時間看起來也不是很有意義，但是重點在前面，現在美國的戰爭部長在推「武獲制度改革」，把安和局DSCA移到武獲後勤科技轉移次長室底下，希望DSCA能直接跟美軍本身的國防廠商、國防作業流程結合，不要政策走完程序後，還要走武獲後勤跟科技程序，「前端程序改了後，省下作業流時間可以省掉數月不等」。

這位資深官員分享過去經驗，他說，看過最神奇的，從送出發價書到知會國會，時間最長的案子是劍龍級潛艦的重型魚雷，花了2年，中間各部門無法連結，程序疊床架屋，而且是單一項目，所以美方現在要改掉這些，簡單而言，美方把國會審查的嚴格程度降低、時間縮短，國防部跟國務院前端審查跟訂約都縮短，就是希望加速作業。

美方積欠台灣近7000億「是錯的！」　武器籌獲進度跟過去25年沒差別

「7000億，沒有這個數字！」國防部高層官員氣憤地說，首先，這堆案子的資料，是用「知會國會」的金額來計算，這跟「實際發價金額」有很大落差，知會國會總經額是215.41億美元，但實際發價金額是200.22億美元，換算相差就有460億新台幣。

軍方高層舉例，大概一個月前，國家先進防禦系統NASAMS，這案子本來是匡列300多億預算，知會國會時候也是這個價錢，發價書有略修，大概降到290億，但在議約之後，又少了49億，「所以，從價格來看，就知道數字會有很大的落差，並不存在6000多億這數字」。

該位官員氣憤地說，甚至在這些案項當中，其中一項其實根本不是軍購案，而是美國的「軍援案」，根本不是台灣出錢，用知會國會的數字，不會寫軍援，通通放進去計算，就會帶來極大的誤導。

該位官員說，台灣已經改變過去依照發價書付款的做法，而是依照實際執行期程去付款。他說，錢是這樣，要先進到台灣在美國FRB帳戶裡，之後美方會依照付款進度，再進軍購專案款帳戶，進了這個帳戶之後，就會是美方的了，但只要在FRB裡的就是台灣的，沒有用到就繼續生利息。

這位已經從事建軍計畫超過25年的官員說，現在進度跟過去25年任何時間相比，「我不覺得有任何差別」，甚至新興科技、無人機等還有加速，大家可以回去對照，現在說拖欠很嚴重，那要問當初150架F-16戰機好到哪裡去？回去看有比較快嗎？其實沒有的。

▼第五作戰區海馬士飛彈系統。（資料照／軍聞社）

第五作戰區海馬士飛彈戰力保存　展現快速應變能力

武器籌獲狀況一次看　僅剩600億尚在台灣FRB帳戶待付款

軍方高層表示，目前執行中的25個案子，發價金額是301億美元，從民國96年到現在還在做的就這些，這才是正確的數據，至於這25案，拖式飛彈已交了、M1A2T做完了，明年（2026）會交完，海馬士後年（2027）陸續運交，火山佈雷系統明年交，現在正在測試中，而攻擊無人機系統也交完了，Link11、16已經裝完了，偵照莢艙也交了，MQ9B也是明年要接裝。

其他部分，軍方高層說，剩下都是剛剛送出去的，TPS77、78雷達、HADR117雷達的約都還沒簽，也還沒有議約完成。他強調，上述目前為止這些案子已經結匯出去的190億美元當中，超過170億美元已經實際交完了，剩下20億美元（約600億新台幣）在FRB帳戶裡等付款。

這位官員說，剛剛唸了一堆就交了，大概剩20億美金左右，這比上個月在立法院報告時低一點，因為那時候F-16Ｖ才41架進產線，現在已經56架進產線，「預售屋概念，新東西就是預售屋，廠商做到某程度就要付錢，不是說預售屋沒有交就是欠你的」。

錢是依照運交進度付款！　不是編列就全付

軍方高層說，外界很容易把「總案款」跟「實付案款」弄混，在立法院已經說過，在今年3月已經跟美方要求，停止支付F16V案子，因為台灣要求只要產線不趕上來，因為那時間是第4架在組，沒有進到我們要求的32架，沒有到這裡，是不會付款的，直到趕上進度為止，現在已經到56架了。

軍方高層表示，「重型魚雷」就沒有辦法了，重雷是極度低消耗的東西，近10年演習，不要講海戰，打掉多少實彈重雷Mark48，每兩年一次環太平洋演習中有個叫「擊沉演習」會打2枚，把那條船打沉，「就這樣，剩下很少會用重雷實彈射擊，大部分是操雷」。

所以，該位官員說，低消耗跟低需求就會變成廠商無利可圖，但運氣好的是，最近很多國家在造新潛艦，因為老俄跟老共大幅擴張軍力，所以很多國家做潛艦，所以魚雷又回來了。

軍方高層說，要不然台灣對重雷很不樂觀，甚至跟美方說可不可以把庫存改裝用新的導引給我們，導引換新就可以，甚至就已經去談，後來產線恢復就改去買新的了，

軍方官員強調，錢的部分，不是預算編列2500萬，隔年就吃掉2500萬，真正軍售案，F16V的2450億軍購款，第一年只付了45億，回去看預算書就會知道，這是預備金而已，真正進入產線會有第一年有備料籌備款，所以拉高到500億左右，依此類推，錢是依照進度付的，不是編列就全付了，「外面營造說，國防部編111億，明年又要付111億，沒有這件事啊」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

軍購對台軍售國防部軍方

