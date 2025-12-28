　
社會 社會焦點 保障人權

媽媽搭車進摩鐵「兒以為遭詐」！報警才知她在房內偷吃

▲▼摩鐵,MOTEL,飯店,HOTEL,臥室。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲男子發現媽媽搭乘陌生車輛進入摩鐵，本來以為遭詐騙，報警才知是偷吃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台南一名男子因察覺母親行跡異常，誤以為她遭詐騙集團誘騙，先後於去年12月及今年3月尾隨母親外出，甚至在母親進入汽車旅館後報警求助，未料警方臨檢後揭露母親其實是與男子發生婚外情。其父親得知結縭近50年的妻子出軌後，憤而提告並訴請離婚，案件曝光引發關注，最終吳男被判須賠償人夫40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

婚外情露骨訊息被挖出

根據判決書內容，王姓人夫與妻子於1977、1978年間結婚，婚後育有一子。人夫主張，吳男自2021年起介入其婚姻，與妻子長期往來，不僅有大量曖昧、露骨的LINE對話紀錄，還於今年1月及3月一同前往汽車旅館，對其婚姻造成重大衝擊，遂提告求償51萬元。

案件曝光後，人妻也向丈夫與兒子坦承外遇事實，並主動提供與吳男的LINE對話紀錄，供人夫截圖留存作為證據，夫妻雙方隨後於今年3月25日正式離婚，近半世紀的婚姻關係就此劃下句點。

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子發現媽媽搭乘陌生車輛進入摩鐵，本來以為遭詐騙，報警才知是偷吃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小王辯「找安靜地方聊天」遭駁

對此，吳男於庭訊中辯稱，今年1月並未與人妻前往汽車旅館，3月雖有同行，但只是為了尋找「安靜的地方聊天」，雙方並無任何不當或越矩行為，並質疑相關LINE對話截圖及影像未經其同意取得，主張不具證據能力。

不過，王姓夫妻的兒子到庭作證指出，因擔心母親遭詐騙，他兩度跟蹤母親，親眼目睹母親上了吳男的轎車並駛入汽車旅館，才會報警求助，後經警方告知實情，才驚覺母親外遇，相關證詞成為本案關鍵。

法院判賠40萬元

法官審酌認為，兒子身為人子，無須為偏袒父親而捏造母親外遇情節，且其與吳男素無恩怨，不可能冒偽證風險誣陷對方，證詞具高度可信性。另經當庭勘驗手機內容，確認LINE帳號與頭像與人夫提出的證據一致。

法院指出，吳男與有夫之婦於夜間共同前往具高度私密性的汽車旅館，依一般社會通念，已明顯逾越普通朋友交往範圍，侵害配偶權事實明確，最終判決吳男須賠償人夫40萬元。

 
12/28

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

民進黨台南市長初選進入關鍵時刻，立委陳亭妃27日晚間完成政見發表會後，搭乘最後一班高鐵返台南，途中因地震影響高鐵一度停駛，直到凌晨1時多才回到住處，但28日還沒亮，她又再度出門跑行程，清晨5時多現身善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手、聊天，用行動展現「準備好承擔責任」的決心。

婚外情汽車旅館賠償家庭糾紛台南

