快訊／8級強風！　今雨最大地區曝

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署提醒，今天水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而桃園以北、花蓮及新竹、苗栗山區也有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星短暫雨。

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

12縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周二晚上，蘭嶼、綠島、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，今日氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭約21至23度，其他地區24至27度。

周五冷氣團報到

氣象署指出，周二東北季風稍增強，周三、周四東北季風影響，新竹以北、東北部有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署說，周五大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨；周六冷氣團影響，周日冷氣團稍減弱，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨；預估周五到周日西半部及東北部低溫11~15度，花東約15~17度。