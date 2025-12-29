國防預算刻不容緩！　民進黨團：對中示好反而降低中共攻擊成本

▲民進黨團「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

2025雙城論壇落幕昨才落幕，中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29日）突然宣布，將於29日開始「正義使命-2025」演習，並於30日在台灣周邊展開實彈射擊，在此期間任何船舶禁止駛入。對此，民進黨團召開記者會，呼籲在野別再擋國防預算，黨團副幹事長沈伯洋也說，若真正在乎自身安全，國防預算必須通過，民防準備必須要加強，人民意志必須要提升，只有在這幾件事情被強化後，才能夠實質降低對方攻擊的成本。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、副書記長張雅琳今（29日）召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。

中國一直有併吞台灣的敵意

鍾佳濱表示，台北市長蔣萬安就任三年二度造訪上海。蔣萬安剛結束雙城論壇離開上海，中國解放軍馬上就展開繞台軍演。為什麼時機配合的這麼巧？回顧中共軍演，往往伴隨台灣重要事件，如當年時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共就揚言要給她好看，但直到裴洛西抵達台灣後，中共就是意思意思軍演一下，顯然對美國有所忌憚。

沈伯洋直言，沒有人在跟敵國辦雙城論壇。不管從中國的反分裂法還是其行為，中國一直以來就是有併吞台灣的敵意，「這件事情，不會因為我們做什麼事情而改變」。蔣萬安去雙城論壇名義上稱釋出善意，「但你越釋出善意，對對方來講，其實就是在降低對方攻擊的成本」，不管你做什麼，對中國都不會有改變。

沈伯洋說，蔣萬安2022年曾說，雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，雙方地位對等才有舉辦的意義。那請問為何現在中共軍機在蔣萬安去了雙城論壇後，又繼續干擾台灣？這就是民進黨團不斷提醒的，對中國來講，台灣的行為、存在本身就是種挑釁，跟有沒有釋出善意一點關係都沒有，「甚至你以為你在釋出善意，中國就說你的善意是一種挑釁」。

沈伯洋強調，若真正在乎自身安全，而中國決心不會改變，「我們該做的事情就是要充足我們的國防」，國防預算必須通過，民防準備必須要加強，人民意志必須要提升，只有在這幾件事情被強化後，才能夠實質降低對方攻擊的成本。

鍾佳濱也呼籲，在野明日在程序委員會，不要再阻擾對台灣國家安全重大的國防軍購預算。

范雲則質疑，蔣萬安只敢談民國、五四運動，卻不敢講更貼近歷史的六四事件，踐踏所有記得六四事件的人民，證明違背其所稱民國的「德先生」（Democracy，民主）。因為講古很安全，可以迴避當代政治責任，

范雲也說，蔣萬安帶給大家一篇華麗作文，稱「接觸比牴觸好」、「對話比對抗好」，既然他這麼喜歡談民國歷史，也請他記得民國史教訓，國民黨應該知道，蔣介石3次國共關鍵的接觸、對話、和談，就是因為缺乏實力作為後盾，造成的結果是節節敗退，越談越退，沒有得到和平，也沒有得到繁榮，得到的是失敗、喪權辱國。請蔣萬安不要只敢講古、不敢論今。談民國還忘了民國教訓，讓人讀了之後覺得非常悲哀。

張雅琳指出，蔣萬安在AI、科技講得光鮮亮麗、冠冕堂皇，卻不敢把話講清楚，這2年來在小紅書上就發生1700多件詐騙，造成人民損失2.5億，且小紅書數位資安檢測15項全不合格，澳洲也提出警告，它可能會結合AI科技，把詐騙變得無所不在，對兒少產生非常大的影響。

張雅琳說，當孩子遇到這些問題時，蔣萬安卻不敢講清楚，僅含糊一句有把話帶到。難道蔣萬安只是傳聲筒？「我們需要的市長是真正能夠守護兒少、把話講清楚的人」，若發聲只敢談科技便利性，卻不敢談風險、怕得罪中國，對兒少、家長來說，是相當失望的。

此外，針對國民黨主席鄭麗文宣稱要在明年上半年先訪北京，再訪美國，還稱見了中國國家主席習近平後，有很大的戰略意義跟訊息。鍾佳濱說，言下之意習近平未必聽得下去，但她黨內的縣市長候選人恐怕會稍稍安心，表示鄭麗文下半年不會去中國，免得帶給國民黨參選地方縣市長的同志困擾。