男看守所內遭舍友性侵！睡一半痛醒「他手在我屁股裡」

▲苗栗一名男子住在看守所內，結果遭到舍友性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

苗栗一名男子阿勇（化名）因案入獄，與舍友龍哥（化名）等人同住一間舍房，怎料他2024年間竟趁著龍哥熟睡之際，動手性侵對方，甚至還意猶未盡嗅聞龍哥私處的味道。苗栗地院一審依照乘機性交罪，判處阿勇3年10個月有期徒刑、二審駁回上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇先前因案入獄，與龍哥等人成為舍友，豈料2024年4月間龍哥側躺熟睡時，阿勇認為有機可乘，竟偷偷將手伸入龍哥的內褲當中。由於龍哥已經熟睡，對偷摸屁股一事並無感覺，豈料阿勇食髓知味，竟將手指伸入他的隱私部位，痛得他當場醒來。

受到性侵以後，龍哥睡意全無，也感到相當害怕，只能趕緊寫紙條給同房的舍友求救，詢問「被告（阿勇）用手指插我XX」。不過同房舍友也沒辦法解決這件事，只能等到隔天再報告獄警，全案因此曝光。

▲苗栗一名男子住在看守所內，結果遭到舍友性侵。（示意圖／免費圖庫Pexels）



對此，阿勇則辯稱，當時2人是在玩鬧，確實有摸龍哥的屁股，但並無將手指伸入隱私部位侵犯。這起案件僅有龍哥的指述，並無其他直接證據能夠證明，且事後龍哥還威脅他賠償20萬元等等，希望法官明察。

不過，法官勘驗監視器畫面，發現阿勇實施侵犯的過程全都被拍了下來，並且在侵犯得逞後，還做出嗅聞右手3秒鐘的行為。

此外，阿勇在收容人訪談期間，曾自稱「睡覺無意識不小心摸到」，警詢時又改口稱「在開玩笑」，證詞前後不一，可見視為狡辯之詞，不足採信。

苗栗地院一審依照乘機性交罪，判處阿勇3年10個月有期徒刑。阿勇對此不服，提出上訴，不過又被高等法院台中分院駁回，全案仍可上訴。