央廣拿中央預算打韓國瑜？　韓陣營：韓黑新聞都會下廣告推播

▲韓國瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

「卡神」楊蕙如案持續延燒，6日上午11時韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、發言人何庭歡，召開記者會。鄭照新痛批，央廣拿中央預算打擊國民黨總統候選人韓國瑜，韓黑新聞都會下廣告推播。

鄭照新指出，從臉書公布的廣告投放資料，除了蔡英文臉書粉專單日下20萬元，他們更發現一個有趣的事實，原來隸屬文化部的央廣也有高雄組，在央廣的臉書投放裡面，關於韓黑新聞都會下廣告，還用中央預算推播。

鄭照新批評，央廣YOUTUBE上架民進黨競選影片，被檢舉之後才下架，作為國家的公器，可以這樣做嗎？央廣預算書設立目的明確寫著，對國外地區傳播新聞及資訊，促進國家新形象，促進國際對我國之正確認知，以及加強華僑對我族的向心力，有沒有提到它會成為選戰的工具跟選舉的機器？

鄭照新提到，查了一下人事發現央廣有高雄組，從上一屆董監事名單可以看到，原來的總台長邵立中已經離職，之前是凱達格蘭學校創校主任；而先前的副總台長李重志今年年中離職，曾擔任過高雄市長府專員，也是前行政院長游錫堃的重要幕僚。

鄭照新秀出國家預算書央廣組織圖，他指出，網路事務是由新聞部主導，新聞部下面有一個網路編輯組，而央廣新聞部經理沈聰榮過去是羅東聖母醫院院長室特別助理，羅東聖母醫院院長是陳永興，陳永興在謝長廷擔任高雄市長期間擔任衛生局長。

其他人也看了這些...

► 謝長廷認與楊蕙如「一般朋友關係」 一年見不到1、2次

► 國民黨議員飛東京堵謝長廷 駐日代表處關門謝絕採訪

► 不見跨海抗議蘇啓誠案 謝長廷：外交不是市議員監督對象

更多相關新聞...

► 蔡英文外甥遭爆是網軍社團共主 韓競辦：執政黨應出面講清楚

► 韓國瑜氣憤談網軍受害者 「遭霸三兄弟」：賴清德、柯文哲、韓國瑜

► 檢察官認證！綠網軍「月領1萬」 護航謝長廷手法曝光

►白白胖胖也是一種美