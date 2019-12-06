嗆「把高虹安還回來」？劉宥彤：私下鬥嘴、莫見縫插針

▲劉宥彤。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

2020大選除了總統候選人動向備受關注，親民黨及台灣民眾黨的不分區立委名單中皆有鴻海創辦人郭台銘的「郭家軍」人馬。但永齡基金會執行長劉宥彤在臉書上與網友互嗆提到，「請民眾黨把高虹安還回來」、「我們不須卡在民眾黨裡」。而劉宥彤受訪時則說，請外界不要見縫插針，那是私下與網友鬥嘴，最重要的目的是第三勢力打破兩黨現狀。

郭台銘在2020大選中並未缺席，親民黨及台灣民眾黨的不分區立委名單中皆有「郭家軍」人馬，包括劉宥彤、副執行長蔡沁瑜為親民黨不分區立委第4及第9名及鴻海集團大數據辦公室主任高虹安加入民眾黨。

劉宥彤在臉書與網友互動時，提到「請民眾黨把高虹安還回來，不要又想要票，又要主帥酸，支持者也酸，我們不須卡在民眾黨裡」。外界解讀是否為郭、柯「分手」，但劉宥彤6日受訪時強調，這是私下在跟網友鬥嘴，「請大家不要見縫插針」。她認為，最重要的是第三勢力要打破兩黨現狀，不用刻意放大解讀。

另外，蔡沁瑜也表示，郭台銘是期望未來能在國會出現制衡力量，而非一大黨、兩大黨或三黨不過半。她強調，雙方不需要透過媒體傳話，很多事情面對面溝通也比較好。

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