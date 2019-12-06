不滿楊蕙如被起訴罪名「刑責太輕」　邱毅主張鞭刑入法

▲邱毅 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如操控社會輿論間接釀成前大阪辦事處長蘇啓誠輕生，外界猜測此事與駐日代表謝長廷有關。對此，新黨6日召開記者會宣布未來將推動《反網路霸凌法》，除了針對有組織性、有系統性的網路霸凌行為從重量刑外，新黨不分區立委候選人邱毅更主張「鞭刑入法」，並在6日下午前往東京駐日代表處開記者會譴責謝長廷。

邱毅表示，楊蕙如被起訴的內容讓人非常失望，北檢檢察官用以侮辱公職、侮辱公務員起訴她，刑責是很輕的，即使到最後罪刑已經確定，只是罰個拘役20-30天或易科罰金，「它對網路霸凌有什麼恫嚇效果？從輕量刑的情況，根本不能遏止正在惡化中的網路霸凌。」

邱毅指出，新黨在這個節骨眼，提出新黨版的《反網路霸凌法》，未來若進入立法院會優先推動，而一般來說如果沒有設定專法，檢察官還是從輕量刑，所以有設定專法的必要。他強調，新黨針對這種組織性、有系統性的網路霸凌行為做了明確的規範，以及法律刑責的規定，如果是首謀、連續犯、治人於死，涉及到對無辜公務人員的傷害，必須從重量刑，最重可處無期徒刑，為了達到恫嚇效果，附帶提「鞭刑入法」，才能遏止歪風。

邱毅質疑，蔡英文跟楊蕙如之間是什麼樣的關係？是不是蔡英文正式的僱用兵？「蔡英文自從擔任黨主席後，底下就有一個祕密網軍基地，跟她的愛將徐佳青有非常密切的關係，楊蕙如就是秘密網軍培養基地裡面三大系統之一。

至於謝長廷、楊蕙如的關係，邱毅表示，大家都知道，「今天下午會到日本東京，會讓我長期以來30年的老政治對手出來面對，謝長廷要負起責任。」被問及國民黨議員親赴駐日辦事處抗議謝長廷卻吃了閉門羹，邱毅回應，自己比市議員更了解謝長廷，知道他孬種的性格，一定會開記者會直接譴責，讓謝長廷在東京連立足都沒有辦法，他必須負起責任。

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