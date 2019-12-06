郭台銘戴國旗帽進白宮送川普　掛念台灣選舉喊話：郭柯宋王合必多利

▲郭台銘進白宮會面川普。（圖／翻攝郭台銘臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘3日搭機前往美國，進白宮與美國總統川普會面。郭台銘6日透過臉書表示，很多人問他戴進白宮的國旗帽怎麼沒帶出來，因為送給了一位重要的美國朋友（指川普），而他在美國也不忘關心台灣選情，於文末強調「郭柯宋王就像國際局勢一樣合必多利」。

郭台銘於臉書表示，「我在白宮天氣晴，台灣的天氣如何呢？」白宮裹的耶誕樹佈置的很有氣勢也很漂亮，能受邀來參加耶誕派對覺得很榮幸，「很多人問戴進白宮的國旗帽怎麼沒帶出來，因為我送給了一位重要的美國朋友，上面有中華民國及美國國旗，他說是郭台銘送的，所以有紀念意義」相信媒體也一定想要有川普合照，但美國總統的媒體管理是很嚴格的，閉門派對就不公開了。

郭台銘提到，他與夫人馨瑩和川普夫妻有些交談，主要聚焦在中美貿易及美國經濟，內容的確不方便透露，但對於全球與區域的佈局及競爭方向讓他有了一些看法，讓美國再次偉大的核心論述與製造業重返美國息息相關，現在世界各國都在努力創造更多的工作機會，而美國目前失業率低，經濟狀況相對是不錯的。

郭台銘說，他也會前往威州、洛杉機、西雅圖等地，有些產業方面及國際合作的消息，再找時間和大家分享，最後更在文末強調，「郭柯宋王就像國際局勢一樣合必多利」、「第三勢力有新聞搶曝光就是好事別讓大家忘了我們」、「外掛持續關心台灣朋友的狀況」、「推動富國利民的政策才是全體國民之福」。

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