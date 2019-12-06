雲林立委候選人張嘉郡「軍公教後援會相見歡」：將替他們討回應有公道

▲雲林縣立委候選人張嘉郡近日與軍公教後援會相見會，表示要替這群社會中堅公民討回應有公道。

圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡，近日特別與軍公教警消後援會相見歡。張嘉郡除了非常感謝這群為國家奉獻一生的軍公教警消人員外，也表示未來進入國會，必定會幫這群一輩子奉公守法、競競業業，同時也是社會中堅的公民討回應有的公道。

張嘉郡說，軍公教警消共同的特色就是非常安分守己的族群，也是社會的中流砥柱，他們不求富貴功名，只是信守承諾、默默的付出自己的心血，去扮演國家機器的螺絲釘。尤其是在雲林，軍公教警消要在資源相對稀少的情況下完成國家交付的任務。很多農事部門的公務人員，又必須具備專業，還須成天與農民一同辛苦，只為讓農民有好的收成；更有許多老師守在農村的學校，教育著一代又一代的雲林孩子；以及每逢災害都對我們積極伸出援手的軍人弟兄們！他們堅守本分除了因為熱愛這塊土地、熱情於工作外，他們也信賴國家承諾給他們的保障。

▲張嘉郡表示，一定要保障軍公教警消的合法年金，監督政府依法兌現他們的承諾！

現場有軍公教人員提到勞保年金將在七年後面臨破產，蘇貞昌承諾政府一定會負起最終支付責任，儘管政府本來就有勞保年金的最終支付責任，但軍公教的年金也有法條明文規定，由政府負最後支付保證責任，但為何蔡英文政府對軍公教警消這項保證卻置若罔聞，是不是因為軍公教警消的從業人員比勞工少，所以就被犧牲，甚至被當作政治鬥爭的對象？

針對這點張嘉郡表示，勞工的權益要保障，軍公教警消人員的權益更要保障，因為這是國家對他們的承諾，結果蔡英文政府為了政治上的目的，把他們的合法所得抹黑成「不公不義的年金」，甚至利用各種方式霸凌軍公教人員，把他們打成「米蟲」，這都是非常惡劣且不負責任的行為。因此，未來張嘉郡進入立院，一定會為大家爭取權益，一定要保障軍公教警消的合法年金，監督政府依法兌現他們的承諾！

蔡英文政府利用年金制度挑起行業間的對立後，願意幫軍公教警消持續發聲的人已經越來越少，身為農業大縣雲林的立法委參選人張嘉郡，還能堅持幫這群國家公僕爭取應有的權益，實在非常難得。

▼張嘉郡表示，勞工的權益要保障，軍公教警消人員的權益更要保障，這是國家對他們的承諾。