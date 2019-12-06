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批潘恒旭影射網軍頭「搞烏龍」 蘇貞昌談楊蕙如案：讓司法去辦

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▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌日前因為過度勞累引發病毒感染，在稍加休息後恢復狀況良好，6日首個公開公務行程參訪景美人權園區。談到外界關注的楊蕙如網軍案，蘇貞昌表示，就讓司法去辦。

蘇貞昌6日參訪白色恐怖景美紀念園區，當年是美麗島事件人權辯護律師，蘇貞昌呼籲國人一定要珍惜台灣得來不易的自由民主。

這是蘇貞昌自病毒感染後的首個公開公務行程。談到自己的身體狀況，他表示，「我不算是個聽話的病人，還是偷偷地工作，非常感謝媽媽給我生了好體質。這段期間醫師的照顧、太太的照顧，我很快地恢復，我也特別感謝，希望大家也都要注意健康，保重身體。」

此外，藍營近日緊咬楊蕙如是「綠網軍」，韓國瑜愛將潘恒旭5日還在在臉書貼出照片，稱「網軍頭」替陳其邁拍照。不過，他所指的「網軍頭」，真實身分不是楊蕙如，而是陳其邁幕僚高偉勝。對此，蘇貞昌批評，「他講的這個畫面，也已經過證實他搞烏龍」。

針對楊蕙如事件，蘇貞昌說，這件事情已經起訴，就讓司法去辦，證據到哪裡就辦到哪裡。

至於高雄市新聞局長王淺秋請辭局長一職，加入韓國瑜競選團隊。是否擔心韓陣營攻擊力道加強，蘇貞昌回應，「通常選舉，尤其是總統的選舉，國人同胞希望看到的是提出政策、提出願景、提出治國能力的闡述，有時候選舉會有一種狀況，是如果明顯落差，輸的就會用各種手段，怪異的想要翻盤，這也不奇怪。」

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