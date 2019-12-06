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寒流南下天氣冷颯颯　韓國瑜屏東募款餐會熱噗噗

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▲由國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部、國民黨屏東黨部及屏東韓家軍共同舉辦的「韓國瑜募款餐會6日在屏東市和樂餐廳舉行，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲由國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部、國民黨屏東黨部及屏東韓家軍共同舉辦的「韓國瑜募款餐會6日在屏東市和樂餐廳舉行，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部、國民黨屏東黨部及屏東韓家軍共同舉辦的「韓國瑜募款餐會6日在屏東市和樂餐廳舉行，雖然寒流南下，又下著細雨，仍阻擋不了超過700位熱情支持者參與，現場氣氛相當熱絡。會中除互相勉勵，一起為韓國瑜加油，在場群眾都鼓勵蘇清泉再接再勵，繼續參選2022年屏東縣長！

▲由國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部、國民黨屏東黨部及屏東韓家軍共同舉辦的「韓國瑜募款餐會6日在屏東市和樂餐廳舉行，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼韓國瑜募款餐會，前客委會主委劉祿中（左起）等人參加、韓家軍屏東召集人王豪餘（右三）。

▲由國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部、國民黨屏東黨部及屏東韓家軍共同舉辦的「韓國瑜募款餐會6日在屏東市和樂餐廳舉行，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣黨部主委廖婉汝向支持者表示，這項募集的經費，將用於總統宣傳車上；韓國瑜競選總部主委王進士表示，因為民調已經失真，不必管外面民調怎樣數字；「我們只需要民心，民心思變，支持對的人當上總統！」

▲由國民黨總統參選人韓國瑜屏東縣競選總部、國民黨屏東黨部及屏東韓家軍共同舉辦的「韓國瑜募款餐會6日在屏東市和樂餐廳舉行，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼募款餐會、林育先（左起）、屏北立委參選人葉壽山、主任委員王進士、副主任委員蘇清泉。 

▲韓國家屏東募款餐會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

副主委蘇清泉致詞表示，屏東縣對藍軍歷年來都是艱難的地區，但是大家仍要團結一致，為總統與立委加油努力！屏南地區他陸續掛上數十面韓國瑜、張善政、蘇清泉聯合看板，展現團結氣勢，懇請支持者一起努力，打贏總統、立委選戰！

而屏東韓友會長軍劉家政、召集人王豪餘等超過百人也與會，王豪餘表示，12月會在和中天電視在屏東市慈鳳宮（媽祖廟）舉辦庶民開講，如果中天擋期排不出來，韓家軍就自己辦。 

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