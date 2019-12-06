被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒有私人交情也沒有交往事實

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

總統蔡英文6日出席中信造船公司高鼎場，參加海巡35噸及多功能挺交船典禮，針對外界質疑卡神楊蕙如與蔡英文總統熟識，甚至還翻出合照，蔡英文則說「這幾年來，我在很多的群眾場所裡面跟很多人合影，這也不代表說我對每一個人都認得，或者是每個人都熟識，那我要再講一遍，對於楊蕙如我確實沒有私人的交情，也沒有交往的事實。」

▲總統蔡英文。（圖／記者翁進忠攝）

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，總統蔡英文5日受訪時表示，自己與楊蕙如並不認識，但卻有網友翻出小英與楊蕙如合照照片。蔡英文解釋「2008年就是剛做主席的事情，不過這幾年來，我在很多的群眾場所裡面跟很多人合影，而且也在遊行當中，有很多群眾跟我互動，這都是經常發生的事情，這也不代表說我對每一個人都認得，或者是每個人都熟識，那我要再講一遍，對於楊蕙如我確實沒有私人的交情，也沒有交往的事實。」

▲蔡英文總統出席中信造船公司新船下水儀式 。（圖／記者翁進忠攝）

另外，韓國瑜競辦活動總監潘恆旭5日在臉書貼出照片，稱「網軍頭」替陳其邁拍照。不過，他所指的「網軍頭」，真實身分不是楊蕙如，而是陳其邁幕僚高偉勝。高偉勝隨後透過臉書發文回擊。總統蔡英文則說「我覺得這個事件顯現出來，現在資訊的釋出，很多都沒有經過查證，有時候也有刻意的誤導，這些都是我們不樂見的事情。」

蔡英文更補充「然後在這裡我倒是要說一下，大阪辦事處的事件，我們應該一個更嚴肅的心情來面對我們。現在看回想起來，當時確實是一個境外的假訊息，那麼造成了我們國內的很多的不同的說法，但是在第一時間，對我們的外交人員人員，以及我們的辦事處的同仁的攻擊，主要還是來自於國民黨的黨團跟立委，那還有少數的特定的名嘴，那我想這些事情，在司法跟媒體的報導都釐清了，所以我覺得這整個事情，真的不要無限上綱，也不要迴避事情的本質在哪裡，讓台灣社會在這件事情上回歸理性溝通。」

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