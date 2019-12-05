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和丈夫大吵！人妻躲房內冷戰「下秒傳淒厲尖叫聲」　他闖門一看人消失了…

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▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲妻子吵完架後就躲進臥室內冷戰，不料下秒卻傳出淒厲慘叫聲。（圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

浙江省杭州市一對夫妻近日因為起了口角衝突，女方一怒之下便躲進臥室開始冷戰；不料過沒多久，房內就傳出淒厲的尖叫聲，嚇得男方趕緊進門查看，但是老婆卻像是蒸發一樣，消失在整個空間當中。男子懷疑對方跳樓，害怕地不敢往樓下中庭張望，只能趕緊報警求助。

▼人妻離奇消失在房內，就連社區中庭也找不到她的身影。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲▼人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了。（圖／翻攝自錢江晚報）

據《錢江晚報》報導，當地派出所上（11）月28日凌晨1點36分突然接到一名男子報警稱，自己的老婆好像跳樓了，希望員警能夠來幫忙找尋確認。員警趕往現場後開始在社區中庭尋找，但是怎麼找卻都不見女子身影，向管委會調閱監視器來看，也未發現女子離開或墜落的畫面。

員警上樓尋找當事人瞭解具體情況時，就看見報案男子臉色發白，全身無力癱坐在椅子上，眼神呆滯地朝臥室方向看過去。他告訴員警，自己和妻子因為一些瑣事拌嘴，沒想到妻子難忍怒氣就躲在房間內不出來；不久之後，房間便傳來「啊」一聲尖叫聲，當他闖入房間內查看時，就已經沒見到妻子的蹤影了。

瞭解狀況後，員警開始於屋內仔細勘查，他們發現窗戶鎖著不曾打開，因此女子從窗戶墜落的機會應該不大，之後便翻查所有能夠躲藏成人的櫃子，最終在一個長櫃內找到「失蹤的妻子」。警方表示，女子眼睛紅了一片，顯然剛剛哭過，她當時就躲在櫃子內不願出來，經過1個多小時的開導後，才情緒穩定地離開那個小空間。

▼女子躲在櫃子最下層，被發現後還不願出來。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲▼人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了。（圖／翻攝自錢江晚報）

女子事後也說，她之所以故意發出像是跳樓般的恐怕慘叫聲，單純是想給丈夫下馬威，希望對方能夠讓一下她。員警提醒，夫妻間相處難免會發生矛盾，但是衝突發生時，應該理性解決，千萬不要意氣用事產生偏激的想法或行為，畢竟兩人幸福的生活需要雙方共同去經營。

許多網友看完後都傻眼留言，「老婆也是滿有事的」、「這個玩笑也開太大了，很嚇人耶」、「警察一定更無奈，比小朋友吵架還幼稚」、「真的讓人不知該說啥，拜託兩人不要離婚，免得禍害其他人」、「都已經是大人了，還這麼不懂事...」、「老婆當時心想：X，沒想過警察會來，該怎麼辦，要出櫃嗎？」、「老公也是很鬧，是不會翻一下櫃子嗎？窗戶明明沒開，最好是會跳樓」。

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