國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首度！烏軍無人艇攻擊俄軍潛艦　水面炸出巨大水柱

▲▼ 烏克蘭使用無人艇攻擊俄軍潛艦 。（圖／路透）

▲烏克蘭宣稱使用無人艇攻擊俄軍潛艦 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國家安全局（SBU）15日表示，烏克蘭首度使用無人艇攻擊俄羅斯基洛級（Kilo-class）柴電攻擊潛艦，造成潛艦嚴重受損；影片顯示，碼頭附近水面被炸出巨大水柱。這艘俄軍潛艇能夠攜帶至少4枚口徑巡弋飛彈，造價約4億美元（約新台幣126億元），是俄軍過去數月以來打擊烏克蘭電網的主力武器之一，不過俄方否認這起攻擊造成任何損害。

路透、基輔獨立報等報導，俄軍把多艘黑海海軍艦艇部署至諾沃羅西斯克港（Novorossiysk），使其免受烏軍打擊。不過根據烏克蘭總統澤倫斯基顧問卡梅辛（Alexander Kamyshin）在社群平台X的發文，烏克蘭史上首次成功利用無人艇攻擊俄軍潛艇。

烏克蘭國家安全局公布的影片顯示，碼頭附近水面在發生猛烈爆炸後出現巨大水柱，潛艦與其他艦艇就停靠在該處。

烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）表示，潛艦是最難擊中的目標，如今成功襲擊潛艦意味著俄烏之間的海上衝突來到另一個轉捩點。普萊頓恰克指出，俄方要維修潛艦必須浮出水面，屆時將再度暴露於攻擊範圍之下。

然而針對這起攻擊事件，俄羅斯黑海艦隊發出聲明駁斥，「停泊在諾沃羅西斯克海軍基地海灣的所有艦艇、潛艦及其船員均未受損，均正常執勤。」

這起攻擊正值美國斡旋和談的緊張時刻之際，烏克蘭民眾擔憂會被迫接受等同投降的和解條件。烏克蘭正試圖展現對俄軍造成重大打擊的能力，特別是在美國總統川普稱澤倫斯基在談判中「沒有籌碼」之後。烏克蘭一直在發展遠程無人機和飛彈能力，同時加強對俄羅斯石油、天然氣、電力、軍事目標的打擊力道。

烏克蘭一項最新民調顯示，有高達四分之三的烏克蘭民眾堅決反對在任何和平協議中做出重大讓步，而這也凸顯了澤倫斯基總統在美國施壓下與俄羅斯談判結束戰爭時面臨的巨大挑戰。

關鍵字：

烏克蘭無人艇俄羅斯潛艇黑海俄烏戰爭

