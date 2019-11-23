影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

▲女兒遭老師體罰，爸爸目睹後立刻衝教室暴打老師報仇。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一間幼稚園近日出現體罰事件，一名女童因為持續哭鬧，老師便拿布將她的頭部蓋住，隨後狂扇耳光再猛力搖晃懲罰；恰好孩子的爸爸看見了監視器，衝動之下便衝進教室猛踹老師臀部，隨後抓起對方頭髮並大力甩上巴掌反擊。網友看完紛紛大讚「好療癒！」

▼女兒（紅圈處）還被老師拿長棍揮打，爸爸衝動之下便失控反擊。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在湖南省婁底市清華苗幼兒園，一名女童20日因為情緒不穩大聲哭鬧，女老師制止無效後，便用布把對方頭部蓋住，之後開始扇耳光以及猛力搖晃懲罰；不久後，她疑似怒氣未消的關係，就拿出一根白色長棍對著女孩打了過去。此時挨打女童的爸爸正好在看孩子的上課情況，眼見女兒遭到體罰，便氣得衝進教室替心肝寶貝報仇。

爸爸進去教室後，二話不說就朝老師臀部踹了過去，之後扯住對方頭髮，開始甩上巴掌反擊並且出拳大力重擊頭部。其他家長見狀後立刻上前拉開兩人，但女童爸爸卻不減怒火，質問老師為何過度體罰。

爸爸表示，「女兒當時有點鬧情緒，所以就交給幼兒園老師幫忙哄，但是我很擔心，我怕她（女兒）情緒一直沒好，這肯定需要我自己哄一下，所以我就站在監視器那觀察情況，大概不到2分鐘，老師就開始對女兒施暴，扇耳光什麼的。」

▼老師（左）和女童爸爸（右）立刻被其他家長拉開。（圖／翻攝自微博）

據悉，女老師事後到醫院驗傷，聲稱不道歉、不賠償、不協商，堅決要走法律途徑，打算和女童家長爭到底。幼稚園負責人則說，教育局、派出所和相關單位已經介入調查，這件事肯定會處理好的，目前已經先將老師開除了。

網友看完則說，「好療癒！支持爸爸的作法」、「當老師的人還脾氣這樣火爆，真是不可取」、「先打人竟然還不道歉，老師後台很硬？」、「吊銷教師證照吧，拜託」；但也有人回應，「現在孩子真難帶，哪像我們以前被打根本家常便飯」、「孩子一直哭鬧一直吵，家長何不安撫好再給老師？」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下