100元性交易不戴套　中國老人愛滋病感染率攀升

▲中國老年群體的HIV感染率持續上升。（圖／CFP）



文／香港01

《中華流行病學雜誌》數據顯示，中國大陸多個省份的老年群體HIV感染率正持續攀升，愛滋風險不再是年輕人的專屬，收費僅20-50元（人民幣，下同）的性交易，成為老年群體感染的主要風險源頭，而對HIV感染與愛滋病的認知混淆，更讓防控形勢雪上加霜。

《中國新聞周刊》報導，大陸老年愛滋病防控已亮起紅燈。中國疾控中心統計顯示，60歲及以上HIV感染者從2015年的1.74萬例增至2022年的2.7萬例，佔全年新報告感染者的25.1% 。深圳市疾控中心發佈數據，2023年，深圳全市報告老年患愛滋病198例（75.8%為男性），其中最大為87歲，經性傳播達99.6%。

這些老年人是低價性交易場所的長期客戶，是HIV的隱秘傳播鏈。西南某縣疾控人員趙婷透露，當地地下性交易場所收費僅20-50元，吸引大量喪偶、獨居老年男性前往，該縣近年新增的數十例老年HIV感染者，多與這類場所相關 。無獨有偶，廣州某79歲大爺在接受廣州市愛滋病治療定點醫院的詢問時，也承認發生過性交易，未使用保險套。

不僅是西南和華南地區，多個省份的老年HIV感染者和愛滋病患者均在上升。2015-2022年新報告的50歲以上老年HIV感染者中，通過性傳播佔比超90%，其中商業性行為佔44.8%，其中老年男性感染者數量約為女性三倍 。更令人擔憂的是，老年群體保險套使用率不足10%，不少人抱有「年紀大不會感染」「不用避孕就無需防護」的誤區 。

釐清HIV感染與愛滋病的區別，是科學防控的關鍵。根據國家衛健委《愛滋病和愛滋病病毒感染診斷標準》，HIV即人類免疫缺陷病毒，HIV感染者指感染後尚未發展到愛滋病階段的人群，此時病毒已開始攻擊CD4+T淋巴細胞，但可能無明顯症狀 。

而愛滋病是HIV感染的終末階段，需滿足CD4+T淋巴細胞計數極低，或出現肺孢子菌肺炎、卡波西肉瘤等特定機會性感染和腫瘤 。簡單來說，HIV感染是「因」，愛滋病是「果」，前者若及時規範治療，可長期控制病情，後者則治療複雜、風險更高。

然而有部分老年群體文化水平低，加上對HIV和愛滋病的認知存在盲區與羞恥感，加劇了病情惡化。更有一些患有「愛滋病」的老人說，死了也不能丟這個臉，拒絕治療。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲指出，不少老年感染者確診後隱瞞病情，甚至擅自減藥，最終因耐藥和多重感染危及生命 。更值得關注的是，老年人免疫系統退化，T細胞數量僅為青壯年的60%，感染HIV後發病速度比年輕人快30%，合併糖尿病等慢性病時，死亡率更是普通感染者的2.3倍 。

廣東省疾控中心副主任李艷呼籲，「將防艾宣傳覆蓋至老年群體，消除認知誤區，提升保險套使用率」。要完善社區教育，用通俗的語言去教會老年人識別HIV感染與愛滋病，如何使用避孕套，普及防護知識。

同時，擴大免費檢測覆蓋面，在老年人體檢中納入HIV檢測項目。破除社會對老年人「不需要性關係」的偏見，為感染者提供心理支持與治療便利。

