街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

▲白衣男左腿幾乎與身體分離。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

海南省海口市近日發生恐怖砍人事件，嫌犯朱姓男子在街上碰見自己的情敵，盛怒之下便爆發口角爭執，隨後斬斷對方雙腿。目擊者表示，當時傷者躺在血泊不斷哀嚎，左腿幾乎與身體分離。兇手自首後慌張表示，自己家中有老有少要養，不曉得應該怎麼辦，對此感到相當懊悔。

綜合陸媒報導，有民眾19日拍攝到事發畫面，兩名白衣男子在街上相遇，隨後就爆發衝突，其中一名男子失控之下就將對方雙腿斬斷。影像可見，男子倒臥地上痛苦求救，左腿血肉濺出，僅剩一小部分與身體相連，畫面相當駭人。員警獲報後立刻聯繫砍人的朱姓男子，並且勸其主動自首。

▼民眾見狀趕緊報警，並且通知醫護人員前來急救。（圖／翻攝自微博）

事發15分鐘後，38歲的朱男才到派出所坦承犯案，聲稱是因為感情糾紛才會傷人，還說家中有親人要照顧，不曉得該如何是好，自己也很後悔。目前警方正進一步釐清案件當中，傷者經過手術後雙腿也已順利接上，狀況恢復良好。

不少網友看完都傻眼表示，「畫面好噁心，不敢看」、「太嚇人了，竟然還是當街砍人」、「恐怖情人，應該也沒人敢跟你在一起...」、「多大的深仇大恨？」、「還好不是斬首，不然更恐怖」、「為了一女人，結果家中親人失去支柱，得不償失」。

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