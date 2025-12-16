英國MI6處長警告：普丁仍企圖征服烏克蘭　戰爭邊緣手段試探西方

▲英國對外情報機關「軍情六處」首位女性處長梅特維利（Blaise Metreweli）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）處長梅特維利（Blaise Metreweli）15日表示，俄羅斯至今仍試圖征服烏克蘭、騷擾北約成員國，總統普丁蓄意拖延烏克蘭和談進程，透過遊走在戰爭邊緣的策略來測試英國及其盟友。

路透等報導，這是梅特維利就任之後的第一場公開演說，她對於普丁本人究竟有多想要和平表示懷疑，「普丁正在拖延談判，並將戰爭成本轉嫁給自己的人民」。

梅特維利稱，俄羅斯所採取的策略包括發動網路攻擊、侵擾他國空域和水域、縱火、蓄意破壞、宣傳等灰色地帶手段，「輸出混亂」是俄羅斯在國際往來交流的固有特徵，「我們應該做好準備，直到普丁被迫做出改變」。

梅特維利也提及科技發展正重塑風險，權力正變得更加分散、難以預測，從國家轉移至企業、甚至到個人手中，由AI驅動的機器人和無人機在規模化製造方面表現出色，但在戰場上卻具有毀滅性，能夠治癒疾病的發現也可能催生出新武器。面對這類挑戰，軍情六處採取更積極的行動角色。

另一方面，英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）15日警告稱，需要更多英國人民做好保衛國家的準備，呼籲英國增加國家韌性應對來自俄羅斯日益增長的威脅，「情勢比我職業生涯所經歷的任何時候都更加危險，應對之策不僅僅是加強武裝力量」，整個國家都要加大投入。