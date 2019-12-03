內急衝派出所被回「有人！」　他狂敲門嗆：他x的！當警察了不起...

▲桃園市陳姓男子今年9月間內急借用楊梅草湳派出所廁所，因剛好有人使用，陳不堪久候辱罵員警「當警察了不起！」而挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年9月間因內急就近在楊梅區草湳派出所借用廁所，陳男見廁所正使用中仍敲門，當時在如廁的蘇姓副所長說「有人」，陳不耐久候猛敲門，蘇出來後兩人發生口角，陳以「他x的，當個警察了不起是不是」，蘇後來以妨害公務提告；檢方以當時並非蘇擔任公務或逮捕狀態，難認當時為依法執行職務，自不得逕以侮辱公務員罪責相繩，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，52歲的陳姓男子於今年9月30日上午9時許，因內急就近到楊梅警分局草湳派出所借廁所，當時因蘇姓副所長正在廁所內，陳男敲門試探，蘇姓副所長回說「有人」，陳男因內急仍多次敲門催促，蘇姓副所長出來後，對陳男說「不是跟你說廁所有人嗎？」「若你很急，可以到對面的埔心車站或便利商店上廁所？」陳男竟對著蘇罵「他x的，當個警察了不起是不是？」

▲桃園市陳姓男子今年9月間內急欲借用楊梅草湳派出所廁所，後來因難耐久候辱罵員警挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於陳男口氣不好，蘇姓副所長等陳上完廁所後，依妨害公務罪嫌製作筆錄後將陳送辦；檢方認為，法律並未禁止一般民眾借用草湳派出所廁所，當時陳男亦非經蘇員或其他員警執行逮捕狀態，難認陳難有妨害公務之嫌，且蘇員當時未提公然侮辱告訴，偵結予以不起訴處分。

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