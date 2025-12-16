酸藍白不敢倒閣　民進黨團：改選獲2／3席次可罷免總統

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德更批國會「濫權立法」，會將台灣推向「在野獨裁」的懸崖邊緣；在野則擬上街抗議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（16日）表示，只要倒閣，國會重新改選，藍白取得3分之2席次，就可以對總統發動罷免提案，交由全民一起投票，決定是否讓總統繼續在任，但藍白不敢尋憲法機制化解政治僵局，只敢要民眾為其背書，民進黨團感到相當遺憾。

針對在野喊上街頭，鍾佳濱表示，根據憲法機制，如果對行政院長不滿，認為其不適任、不適格，大可依憲法增修條文第3條規定，以國會過半數方式提出不信任案；藍白也不用擔心，「倒閣就算成功，也不見得會被解散國會」，藍白對增修條文相關機制沒有充分了解，就要求民眾上街頭為他們的沒有信心背書，相當可惜，建議國民黨相關主張人士，在發出這種呼籲前，還是多讀書、多讀憲法、多讀增修條文。

有關朝野僵局，鍾佳濱認為，除了藍白多數暴衝外，主要原因還是癱瘓憲法法庭。只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的僵局。當然憲法法庭未必能處理所有政治問題，因此在內閣制國家，不信任投票跟解散國會全面改選都是種解決政治衝突的方式，而定期的國會改選，本來就是民主國家的自我更新、追尋最新主流民意的方式。

鍾佳濱指出，目前藍白所主導的國會多數顯然已經遭到質疑，若藍白希望尋回國會多數，可以通過不信任投票、透過國會全面改選，取得社會多數的認可，這樣除了解決目前憲政爭議，也能化解政治衝突。

至於部分國民黨人士認為還不夠，主張總統應一併改選，鍾佳濱表示，其實不難，「多讀憲法，了解增修條文，你們還是做得到」。只要倒閣、國會重新改選，藍白取得3分之2席次，就可以對總統發動罷免提案，交由全民一起投票，決定要不要讓總統繼續在任。

鍾佳濱說，對於藍白迴避憲法機制，不敢透過倒閣、解散國會方式化解政治僵局，只敢要求民眾上街頭為他們背書，「我們還是非常的遺憾」。