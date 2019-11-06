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婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

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▲▼孩子被奶奶砸了以後，顱骨碎裂像拼圖一般。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲孩子被奶奶砸了以後，顱骨碎裂像拼圖一般。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者朱世凱／綜合報導

家家有本難唸的經，婆媳問題一直是多數家庭中難解的問題，不過大陸卻有一名婆婆因為和媳婦爭執後，竟然動手傷到2個月大的孫子。媽媽表示，和婆婆大吵完，對方就朝她身上怒摔水杯，結果砸到懷中的兒子，導致兒子開始吐奶、發燒。醫師檢查後判定，嬰兒處於休克狀態，顱骨也已碎裂成好幾塊，未來恐怕會有後遺症。

▼不鏽鋼杯成了奶奶的武器。（示意圖／CFP）

▲▼不鏽鋼杯成了奶奶的武器。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，家住湖北省黃岡市的29歲王媽媽說，她在今（2019）年8月生下兒子亮亮（化名），為了更好地照顧寶寶，她選擇辭職在家與公婆同住；由於育兒理念和生活習慣等差異，婆媳倆經常發生摩擦衝突。上（10）月19日，王媽媽和婆婆因為家庭瑣事又起了口角，2個月大的寶寶當時被吵醒，她只好趕緊抱起孩子安撫。

報導指出，就在王媽媽穩定孩子情緒的時候，一旁的婆婆因為剛剛的爭執還未息怒，便拿起桌上的不銹鋼水杯往媽媽身上砸，結果失手砸到對方懷中的孩子。亮亮當場痛得嚎啕大哭，無論怎麼安慰都沒有效果，很快地，孩子頭上就腫了起來，並且出現吐奶、發燒，左臂、左腿不時發抖的症狀。

▼婆媳不合是多數家庭中常見的問題。（示意圖／CFP）

▲▼婆媳之爭。（示意圖／CFP）

王媽媽嚇壞了，趕緊帶孩子到醫院檢查。醫師用電腦斷層掃描後發發現，孩子顱骨骨折、顱內出血，只好建議轉院。亮亮最終到武漢兒童醫院進行搶救治療，主治醫師說，寶寶當時精神狀況很差，還處於休克狀態，只有微弱的哭聲，為了幫助孩子顱內碎骨復位，只好送進加護病房。

醫師表示，亮亮的頭部受到較大外力衝擊，顱骨碎裂了好幾塊，並且有顱內出血、多發性大腦挫裂傷、頭皮血腫症狀；手術中，他切開亮亮的頭皮發現，部分腦內容物已經衝破顱骨，擠在頭皮下，他只好小心翼翼清除破碎壞死的腦組織，先進行硬膜縫合，再進行碎裂顱骨復位，如同「人骨拼圖」一般，最大限度還原了孩子的顱骨原貌。

▼醫師檢查後表示，孩子顱骨碎裂並且顱內出血。（示意圖／CFP）

▲▼醫師檢查後表示，孩子顱骨碎裂並且顱內出血。（示意圖／CFP）

雖然經過半個月精心治療和護理後，亮亮已經逐漸康復，並且於本（11）月3日出院回家，但醫師說，孩子恐怕未來會有後遺症，好比手腳不靈活、講話不清楚、顏面神經受損、記憶力較差、身體機能不如往常等。

不少網友看完後表示，「狠心的婆婆，想對媳婦報仇結果傷及無辜」、「孫子以後就知道奶奶原來這麼恐怖」、「脾氣很差的奶奶，分明是想大力砸傷媳婦」、「孩子終究是最可憐的」、「這場婆媳之爭大概一輩子都不會停歇了」、「媳婦日後肯定會為此事，與婆婆關係更差」。

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