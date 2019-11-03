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結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

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腳趾頭,腳底板,睡覺,睡眠,腳（圖／達志／示意圖）

▲新婚妻控訴丈夫新婚後從不碰她，讓她印象不佳，只好選擇離婚。（圖／達志／示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

結婚是人生大事，許多人踏入婚姻前都會做好十足準備，不過婚後的兩人該如何相處生活也是重要課題。大陸就有一對新人才剛結婚滿11天便引爆婚姻危機，新婚妻子表示，因為丈夫自第一晚開始就沒有碰過她，給她留下了很不好的印象，她只好選擇分開。男方家人聽完後都認為這理由太過牽強，間接揭發了妻子的「暗黑動機」。

▼剛結婚11天就要面對離婚問題，讓男方一家人相當傻眼。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

綜合陸媒報導，張小姐報警稱自己的弟弟疑似碰上了騙婚的女人，她表示，爸爸為了弟弟的婚事，花了半個多月的時間透過媒人介紹，親自到海南去訂下一門親事，前前後後一共花了12萬元人民幣（約新台幣51萬元），沒想到結婚才11天女方就吵著要離婚。

張女也說，「女方自從開始鬧離婚後，就把我們家搞得很是焦慮。」剛嫁為人妻的韋姓女子則表示，因為丈夫一直沒碰過我，「第一個晚上結婚他沒有主動，是我主動的，他就睡過去了，然後他摸也不摸我，從結婚開始，到過了這11天，一次都沒有碰過我。」

男方隨後回應，他在工地工作很辛苦，每天回家都累得要死，根本沒精神應付那種事。韋女氣得反駁，「工作辛苦我可以理解，但你一上床玩手機都玩到深夜12點，夫妻睡同一張床，你寧可玩手機玩好幾個小時，都不碰我一下。」她認為新婚之夜無法進行房事已經給她留下了很糟的印象，所以才打算離婚。

▼韋女認為男方對她不夠用心。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

張女聽完後卻說「碰不碰反倒不是主要原因」，因為她事前替弟弟留心這樁婚事時發現，韋女之前在台灣待過1年，而且也離過婚，韋女的孩子現在不只一歲，「我懷疑對方離婚結婚已經很多次。」

張女再稱，「當初她（韋女）嫁來我家花了12萬元人民幣（約新台幣51萬元），但是新婚第3天就說要回老家，說是要去蓋房子，我弟弟想跟著去還被她拒絕，說是那裡髒沒地方住，我懷疑她就是那種拿到錢就想跑的騙婚女子，所以我就報警了。」

警方調查也發現，12萬元人民幣究竟落入誰的口袋成了「羅生門」，因為韋女說自己只拿了三分之一，剩下的都被媒人分去了；但媒人卻說自己只有拿1萬，根本沒有拿走剩餘的。員警無奈之下，只好建議雙方走法律途徑來處理婚姻問題。

▼男女雙方各說各話，讓關係蒙上陰影。（圖／記者李佳蓉攝）

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

不料女方隨後改口稱「不是碰不碰她的原因」，現在已經是錢的問題了，還說其實自己其實不願意離婚，如果丈夫未來能更體貼她，不要總是玩手機，她會答應替男方生個孩子，繼續共度下半輩子。男方家屬聽完後，最終點頭接受。不少網友看完後都直呼「太扯了！這樣也接受。」

部分人認為「女方就是騙婚的」，「這前後說法不一，一看就很會撒謊啊」、「職業騙婚」、「碰她臉頰一下，這樣她可以接受嗎」、「趕快離一離吧」；但也有人說，「會不會確實是男方有問題，女方才這樣做？」、「『功能不行』的話可以早點講，不要讓女生白等」、「感覺男的是同志？才會找個煙霧彈結婚」。

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