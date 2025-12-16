女清潔隊員慘被酒駕男撞死！男友目擊急拍引擎蓋　崩潰跺腳求助

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市安平區慶平路今（16）日上午發生一起酒駕奪命車禍，23歲陳姓女清潔員在執勤時，遭後方高速衝來的賓士車追撞，當場夾死在垃圾車與轎車之間。更令人鼻酸的是，女清潔員的男友就是該垃圾車的駕駛，他親眼目睹心愛的人在自己眼前被撞死，當場崩潰痛哭。

警方表示，事情發生在今日上午8時9分，警消獲報後出動5車10人趕抵，現場一片狼藉，48歲鄭姓賓士車駕駛受困車內，意識清楚但腳部骨折，經破壞車體後送往成大醫院救治；陳姓女清潔員則因傷勢過重，明顯死亡未送醫。警方事後對鄭男實施酒測，酒測值高達0.95，超標近3倍，確定為酒駕肇事，整起事故造成1死1傷。

▲台南女清潔員遭賓士撞死，駕駛男友目擊崩潰。（圖／記者林東良翻攝）



監視器畫面顯示，陳女原本在垃圾車旁收垃圾，隨後走向車尾查看是否有民眾誤丟回收物，才剛轉身不到3秒，就遭賓士車高速追撞，當場被夾困慘死，血跡甚至噴濺到賓士車引擎蓋上。據了解，陳女到職才2個多月，工作相當盡責，事發當下身為垃圾車駕駛的男友見狀立刻跳下駕駛座，不斷拍打車身示意後退、焦急跺腳四處求助，卻只能眼睜睜看著女友回天乏術。

▲▼台南女清潔員遭賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝）