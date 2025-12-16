　
地方 地方焦點

每月領2千元養寶寶　屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助上路

▲屏東縣未滿一歲嬰幼兒營養補助115年起每名最高可領2萬4,000元。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣未滿一歲嬰幼兒營養補助115年起每名最高可領2萬4,000元。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為減輕新手爸媽育兒壓力、守護嬰幼兒健康成長，屏東縣政府今（16）日宣布推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助」新政策。凡114年1月後出生、首次設籍屏東，且父或母於出生當日設籍滿一年者，每名嬰幼兒可領取每月2,000元、最長12個月補助，合計2萬4,000元，預估每年約4,000名嬰幼兒受惠。補助將於115年起開放線上申請，打造更有感的友善育兒環境。

▲屏東縣未滿一歲嬰幼兒營養補助115年起每名最高可領2萬4,000元。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米表示，為讓新手爸媽從孕期、產後到育兒階段都能獲得更完整的支持，縣府社會處貼心規劃「育兒三部曲」，包括提供孕媽咪價值6,000元的好孕車券；開放第一胎即可申請、價值2萬元的月嫂服務，以及即將登場的未滿一歲嬰幼兒營養補助，希望透過每月補助2,000元營養金，減輕家庭育兒負擔。

周縣長指出，面對少子化趨勢，縣府近年積極營造友善育兒環境，除推出「育兒三部曲」外，今(114)年起也宣布第二名新生兒調升至3萬元的生育津貼加碼，她說，屏東是全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金的縣市，未來將持續完善托嬰中心布建，並加強培力托育人員及專業月嫂，期望在關鍵時刻，能即時給予新手爸媽最直接、有感的貼心照顧。

▲屏東縣未滿一歲嬰幼兒營養補助115年起每名最高可領2萬4,000元。（圖／屏東縣政府提供）

縣府社會處表示，屏東助好孕政策自109年開辦到宅母嬰照護服務至今，已培力235位月嫂、提供近5,000名產婦專業照護；111年推出的好孕車券也成為許多新手家庭最重要的後盾，盼透過發放營養補助金，讓每位新生兒都能獲得充足且穩定的營養照顧。

社會處提醒，114年出生嬰幼兒可溯及申請營養補助，舉例說明，若嬰幼兒於114年5月出生，115年1月開放申請時，將優先補發114年5月至114年12月的補助金，共計1萬6,000元，並自115年1月起改為按月發給，申請期限須於115年12月31日前完成，補助期間最高以12個月為限。

此外，115年（含）以後出生者則需在滿一歲前申請，逾期不予受理。相關規定及說明可透過便民服務平台查詢相關資訊，或致電1999便民服務專線、社會處婦幼科08-7322930洽詢。

縣府表示，「未滿一歲嬰幼兒營養補助」服務於115年1月1日起正式受理申請，申請方式全面簡化，民眾只需透過「屏東縣便民服務平台」(https://pse.is/8esumg)線上申請並上傳身分證、戶籍資料與郵局帳戶封面。

12/14 全台詐欺最新數據

每月領2千元養寶寶　屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助上路

每月領2千元養寶寶　屏東未滿1歲嬰幼兒營養補助上路

