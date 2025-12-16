頂級藝伎豆是假貨緊急下架　歐客佬咖啡道歉：行政流程疏失

▲「歐客佬咖啡」驚爆高價咖啡豆標示不符，緊急回應是「行政流程疏失」。（圖／記者游瓊華攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中市十大伴手禮常勝軍「歐客佬咖啡」陷誠信危機！巴拿馬知名咖啡莊園Finca Sophia的莊園主、被視為「藝伎教父」之稱的Willem J. Boot二度發文砲轟，指歐客佬和其上游黑金咖啡(Black Gold) 並未向莊園購買生豆，卻假冒「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義販售。對此，歐客佬發表聲明承認錯誤，表示是行政流程疏失導致產品莊園名稱標示錯誤，已將相關產品全數下架封存，也積極與商標權受損的莊園方協商。

咖啡莊園Finca Sophia發聲明控訴，黑金咖啡早在2023年就拿非他們莊園的咖啡豆，假冒他們的名義「Finca Sophia 索妃亞莊園」販售，事後推託「行政錯誤」，然而2025年歐克佬又再度拿非他們莊園的咖啡標示「Finca Sophia 索妃亞莊園」販售。而經台中市政府食安處調查，歐客佬現場販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源不符，已涉及違反《食安法》第15條「攙偽或假冒」之規定，全案依同法第49條函送台中地檢署偵辦，後續將配合司法調查。

對此，歐客佬精品咖啡聲明，經內部緊急稽核，確認特定批次的Finca La Cabra 莊園巴拿馬藝伎咖啡豆因行政流程疏失，標示錯誤的莊園名稱，導致產品上錯誤標示為「Finca Sophia」。歐客佬精品咖啡強調，「我們承認，因內部作業疏失、溝通疏漏以及未嚴加把關，且在第一時間接獲指正時，即啟動內部查核與追溯，導致回應延遲，引發外界對本公司誠信的質疑。對此管理上的疏忽，我們責無旁貸，完全承認錯誤」。

歐客佬精品咖啡強調，已將相關誤植產品全數下架封存，針對商標與名稱權利受損的莊園方（Willem J. Boot 先生及其代表），自11月23日起已透過管道向對方聯繫，目前正進入積極協商階段，展現解決問題的最大誠意，期能將對原廠及產業界的影響降至最低。

歐客佬精品咖啡也表示，為杜絕類似事情再度發生，已啟動4大強化措施，包含將所有錯誤標示的產品自網站與零售通路全面下架、停止所有與錯誤標示相關的銷售、檢討並加強內部監督與可追溯流程、已直接聯繫受影響的生產者，承認問題並致力重建信任，「歐客佬深耕咖啡產業多年，此次事件是寶貴的教訓和經驗，感謝所有提醒我們注意此問題的人」，表示會從事件中學習，全面修正，努力重新贏回大家的信任。。