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兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

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▲▼兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了。（圖／翻紹自微博）

▲兒子車禍住院，竟然讓媽媽意外碰見「17個女友」。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

許多人都認為，只有富有才華和錢財的男人，才可能同時擄獲多位女性的芳心，不過大陸一名袁姓男子不僅沒有固定工作，學歷還只到國中而已，卻同時擁有17名女友，讓媽媽當場看傻了，完全不曉得自己的兒子竟然這麼有魅力。網友更直呼「這不是人生贏家，還有什麼是呢？」

▼袁男用各種花言巧語哄騙女友們。（圖／翻攝自微博）

▲▼兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了。（圖／翻紹自微博）

綜合陸媒報導，無業的袁男同時交了17名女友，並且隱瞞秘密，享受著被愛和金錢「供養」的生活。直到2015年3月，他在湖南省長沙市發生車禍意外，這齣誇張的「人生8點檔」才被揭穿。媽媽表示，兒子住院以後就不斷有女生過來探病，巧合的是，大家都自稱是兒子的「女友」，讓她相當傻眼。

這些女友們得知自己心愛的男友受傷了，紛紛跑來探望，卻沒想到會在病房內碰面；她們驚覺自己受騙後，氣得開始找出證據，並且控訴袁男不斷向她們索取錢財的過程。其中一位女友刻意登陸袁男的微信（通訊軟體）後，發現自己的男友竟然加了200多個陌生女孩，再從中灑下「魚餌」，享著齊人之福的生活。

▼媽媽看到兒子這麼荒唐，卻只能極力維護，希望女友們不要在此刻找碴。（圖／翻攝自微博）

▲▼兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了。（圖／翻紹自微博）

一名女孩英子（化名）表示，當自己心急如焚趕到醫院，卻沒想過「驚喜」一波波襲來，男友的病床前圍了十幾名自稱是女友的女生，這才得知QQ、微信、陌陌、朋友飯局等任何管道都是他交友的方式。有的女生表示，袁男謊稱在中南大學土木工程系讀書，有固定工作，才放心交往的；部分人則稱，袁男總是說願意與她們共步禮堂，不斷說甜言蜜語讓她們卸下心房，她們才會動了真情去愛並且發生性關係，不料結局卻是如此。

報導提到，袁男交往的對象從20歲到40歲不等，經濟條件都相對較好，以單純、涉世未深的女孩居多，交往時間最長的有10年之久。袁男再與她們確定關係後，就會刻意說自己很忙搞消失，「只有要錢的時候才會主動聯繫女方」。有女生表示，自己曾經懷疑過，但男方心思縝密，有3支手機，還會自己給自己發訊息假裝很忙的事實。

▼袁男很懂得撩女孩。（圖／翻攝自微博）

▲▼兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了。（圖／翻紹自微博）

另一名女孩小薇（化名）則說，「因為男生都告訴我，以後會送我鑽戒，給我很多錢，還會順便帶著我去看房什麼的，所以才相信對方的真心，現在想想，一切都很可笑。」此外，一名叫慧慧（化名）的則表示，「他說對我是真心的，還不斷說過不久就要與我結婚，我沒想過他會騙我，他看上去非常老實、穩重。」另有人說，袁男曾稱「倘若對感情不忠，就會被車撞」，沒想到一語成讖。

有律師表示，男子的行為恐怕會觸犯「詐騙罪」，關鍵是要取得索取相關財物的證據。女孩們則表示，被討要借走的財高達上百萬元，完全有證據可以控訴。員警也稱，希望被騙的女性能勇敢地站出來，前往當地相關機關報案，並配合警方積極蒐集相關證據。但袁男的家人和鄰居卻不斷喊冤，他們覺得談戀愛本來就是「半哄半騙」的，頂多是花心、不道德，為什麼就是犯罪？

▼袁男將為自己的行為付出代價。（圖／翻攝自微博）

▲▼兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了。（圖／翻紹自微博）

律師回應，以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為，都屬於詐騙罪，好比袁男以談戀愛為名索取財物，如果數額較大，就符合犯罪的關鍵因素。許多網友看完後也驚訝地留言，「真的是人才…」、「17個要怎麼分配時間，一個禮拜都不夠用」、「只能怪女生識人不明」、「給對方這麼多錢，還指望對方回報自己更多錢，這邏輯我也是傻了」、「該說太好騙嗎？」、「渣男都有人愛，唉」、「這劇情太狗血了，沒想過生活中也會發生」。

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