生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台有雨！　連下2天時間曝

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周末水氣增加。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇表示，周六、周日水氣有增多的趨勢，各地雲量增多並且有短暫陣雨機會，主要降雨時間集中在周六白天起到周日清晨之前；周日晚間東北季風增強南下後，展望下周又將是冷空氣較為活躍的一段時間，12月下旬應該會有溫度相對較為偏冷的機會。

吳聖宇在臉書說，受到入冬首波大陸冷氣團南下，配合輻射冷卻作用影響，今日清晨台灣本島平地的最低溫出現在新竹關西的7度，其次是苗栗頭屋、公館的8.5度、苗栗三灣8.7度、新北石碇9.5度等，中北部、東北部空曠地區低溫普遍在10-12度間，就連台南、高雄空曠地區也有局部12度上下出現，低溫的範圍算是相當廣泛。

吳聖宇指出，至於指標性的台北站，則是在周日晚間8時40分降到14.4度低溫，剛好達標大陸冷氣團門檻，之後反而因為雲量稍多、底層風力較大等因素，導致輻射冷卻作用沒有明顯發生，溫度有逐漸回升的趨勢；今天天亮之前的最低溫是14.8度，天亮後逐漸回升到16度以上，相對濕度則持續停留在60-65%之間，顯示冷平流強度已經在逐漸減弱之中。

吳聖宇表示，預估今天白天隨著大陸高壓中心出海、變性，冷氣團強度將持續減弱，加上白天各地普遍有陽光，因此預期白天各地高溫將逐漸回升，北部、東半部回升到20-23度，中南部則有24-26度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇提到，不過，今晚到周二清晨還是要注意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區仍可能出現局部12度或以下情況，南部及花東空曠地區也可能有局部15度或以下，日夜溫差明顯，早出晚歸的朋友要多留意。

吳聖宇分析，周二受到變性高壓迴流偏東風影響，白天各地天氣仍較穩定，要等到晚間迎風面的東半部，才會逐漸有些局部短暫陣雨出現的機會；溫度持續回升，北部、東半部白天高溫23-26度，中南部可以來到26-28度，會感覺比較溫暖起來。

吳聖宇說，周二夜晚到周三清晨中北部、東北部空曠地區，仍要注意局部12-14度低溫出現的機會，尤其是有輻射冷卻作用發生的地方；南部及花東空曠地區低溫則是在14-16度間，日夜溫差還是相當明顯。

吳聖宇指出，周三下一個短波槽自長江口、黃海一帶偏北東移，位置比較北邊，對台灣天氣的影響有限；但短波槽後方新一波大陸冷高壓前緣，又會在周三下半天起延伸到台灣附近，底層東北季風逐漸加強，雖然強度有限，迎風面地區的天氣仍會有所變化，桃園、大台北、宜花東、恆春半島一帶降雨機會提高，轉為有短暫陣雨天氣。

吳聖宇表示，預估東北季風增強後會影響到周四，桃園以北到東半部、恆春半島等地周四仍將持續有短暫陣雨機會；至於新竹以南基本上不太受到影響，周三、周四仍將維持多雲到晴的天氣型態。

吳聖宇提到，周五受到短波槽後相對高壓脊影響，加上底層大陸高壓往日本一帶東移，東北季風減弱轉為高壓迴流偏東風，迎風面的北部、東半部天氣好轉，恢復多雲或有陽光天氣，西半部維持晴到多雲。

吳聖宇分析，周六、周日中高層有短波槽自大陸華南逐漸東移，台灣附近受槽前不穩定環境影響，水氣有增多的趨勢，各地雲量增多並且有短暫陣雨機會，主要降雨的時間集中在周六白天起到周日清晨之前。

吳聖宇說，周日清晨之後水氣逐漸向東離開，各地降雨逐漸減少，轉為多雲天氣；但是很快在周日下午起，東北季風逐漸增強，迎風面的北部、東半部又將逐漸有地形降雨出現的機會，天氣會變得比較不穩定，打算安排假期活動的朋友要特別注意。

吳聖宇表示，溫度方面則是持續較為溫暖，雖然各地有降雨的機會，但因一直到周日晚間之前，都沒有明顯的冷空氣影響；因此周末這兩天溫度並不低，北部、東北部白天高溫仍可維持在22-25度之間，花東24-26度；中南部則是周六降雨較多的時候高溫大約23-26度，到了周日降雨減少，高溫又會回升到26-28度。

吳聖宇指出，夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到16-17度；南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區17-18度，日夜溫差的變化還是比較大，早出晚歸要多加留意。

吳聖宇提到，周日晚間東北季風增強南下後，展望下周又將是冷空氣較為活躍的一段時間，12月下旬應該會有溫度相對較為偏冷的機會，不過冷空氣強度預報變動性大，後續變化仍有待觀察。

