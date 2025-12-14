　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

▲▼上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖／翻攝微博）

▲上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海復旦大學中國研究院院長張維為在近日播出的《這就是中國》節目上表示，針對台灣的宣傳可以靈活一點，比如，告訴台灣的朋友，統一台灣之後的5年到10年，要讓台北的基礎設施達到中國二線城市的水準，再用15年達到上海的水準。

張維為在節目上提到，他去過台灣10多次，發現台獨思想是真的沒有根基的，國際社會都不接受，「我想到了當年德國的法西斯思想，當時禍害了多少德國普通老百姓？許多老百姓都認為希特勒是對的，他代表正確的思想意識形態，但是希特勒政權一垮台，很快幾個月後，法西斯就迅速退潮，甚至可以說煙消雲散。台獨思想以後也是這樣的，因為它實在沒有根基，沒有底蘊。」

▼上海外灘景色。（圖／CFP）

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

張維為說，他曾建議從事兩岸關係的研究人員，宣傳傳播可以稍微靈活一點，講點生動的東西，比方說，「我們現在就可以開始幫你們編制五年規劃，統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水準，再用15年達到上海的水準，這就很了不起了， 20年後達到世界一流水準。」

張維為提到，他第一次去台灣是1996年，正好是李登輝上台，開始允許民進黨台獨聲音出來，那時候他們參加台灣學者的研討會，有統派學者、國民黨學者還有民進黨學者，「民進黨學者開始猖狂了，那些統派學者說，張老師你去跟他們辯論辯論，我就跟他們講統一的好處；一個民進黨學者說，維為你是來自大陸的，你這樣講，我們可以理解的。」

張維為說，他告訴對方，這樣的瞭解是很淺的，對大陸的老百姓來說，不是「反對台獨」，而是「消滅台獨」，這就是絕大多數人的真實立場，「我跟你好言相勸，但該說硬話就要說硬話，該採取行動就要採取行動，沈伯洋這樣子的台獨分子就該通緝，該抓就抓，該判就判，缺席審判也可以。」

▼南京路步行街。（圖／CFP）

▲上海南京路步行街。（圖／CFP）

張維為提到，大陸統一後將解決台灣的瓶頸問題，因為台灣經濟缺電缺水，缺很多基本的原材料，大陸可以以非常優惠的條件提供幫助。

張維為還說，大陸巨大的市場，都可以使台灣經濟上很大一個台階，特別現在的新產業方面，大陸很有章法，你看這五年規劃提到傳統產業通過AI賦能，新興產業、未來產業，每一種類型都有不同的方法來支持，「以後台灣經濟，放在一起規劃，台灣很多地方要好好跟大陸學習。」

12/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

上海松江工地傳挖出銀元 民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

上海松江工地傳挖出銀元 民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

上海松江區車墩鎮近日傳出有工地疑似挖出大量銀元，引發民眾湧入現場「淘寶」，有人甚至當場以600元人民幣（約2654元新台幣，下同）轉賣。根據現場民眾拍攝的影片顯示，多人帶著鐵鍬、探測儀連夜挖掘，場面混亂。警方與文管部門到場後制止並封控現場，是否真的出土銀元仍待官方調查確認。

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

綠要求雙城論壇提小紅書　蔣萬安開嗆雙標

網傳上海出現「地震雲」

網傳上海出現「地震雲」

蔣萬安將赴上海　雙城論壇12月27、28日登場

蔣萬安將赴上海　雙城論壇12月27、28日登場

