清潔員侵占殘值2402元廢電腦　獲緩刑繳15萬「怨判太重」被打臉

▲電腦示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

退役軍人出身的屏東縣新園鄉公所宋姓清潔隊員，因順手牽羊搬走報廢電腦、印表機被控侵占公物，涉案金額2402元，遭法院依貪瀆罪判刑1年6月、緩刑4年，還得繳15萬元給國庫並褫奪公權2年。宋男不服判決，認為代價「太重」，上訴要求減輕處分，仍遭法院打回票。

判決指出，宋男自1994年11月起在屏東縣新園鄉公所清潔隊服務，負責文書、差勤及資源回收等業務，一路做到2021年3月退休。2020年12月16日，宋男趁處理報廢物品時，將辦公室的報廢印表機載回住處，同月25日更不顧鄒姓隊長勸阻，逕自搬走電腦主機。

事後隊長多次催討，甚至致電宋妻，宋男才將印表機及電腦主機全數歸還。案經屏東地院及高雄高分院審理，認定宋男身為公務人員，卻侵占公有財物，行為已構成侵占公物罪，依法判刑並宣告緩刑。

宋男上訴時強調，侵占物品市值僅2402元，卻要繳交15萬元國庫「明顯不成比例」，更指因被褫奪公權2年，導致退役軍人優惠存款利息泡湯，盼改為褫奪公權2個月即可。

但最高法院認為，原審量刑並無違誤，褫奪公權及繳納金額均屬適法，裁定駁回上訴，全案正式落幕。