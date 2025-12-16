　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

即／台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

▲台南市安平區慶平路清晨發生垃圾車遭追撞事故，造成1死1傷，警消到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安平區慶平路清晨發生垃圾車遭追撞事故，造成1死1傷，警消到場搶救。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午8時9分許發生一起重大車禍事故，一輛私人垃圾車在慶平路作業時，遭後方自小客車追撞，造成1死1傷悲劇，消防人員獲報後緊急到場搶救，惟垃圾車隨車的23歲陳姓女子傷勢過重，已明顯死亡，未送醫。

台南市消防局指出，上午8時9分接獲民眾通報，指安平區慶平路234號發生交通事故，現場為一輛非環保局所屬的私人垃圾車，與一輛自小客車發生碰撞。消防局隨即出動5車10人前往救援，由永華分隊分隊長擔任現場指揮官。

▲台南市安平區慶平路清晨發生垃圾車遭追撞事故，造成1死1傷，警消到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

警消於上午8時14分抵達現場時，發現自小客車駕駛鄭姓男子（48歲）受困車內，意識清楚，經破壞車體後於8時31分成功脫困，並於8時34分由救護車送往成大醫院治療。

然而，垃圾車隨車的陳姓女子（23歲）當場已無生命跡象，經評估為明顯死亡，未送醫。事故共造成2人傷亡，現場一度影響交通，詳細肇事原因與責任歸屬，已交由台南市警四分局警方進一步調查釐清。

據了解，案發時陳女站在垃圾車後方，面對垃圾車正在進行相關垃圾貨倒服務，鄭男所駕小客車自後方疑根本沒煞車即整部車追撞上去，陳女當場成三明治被夾在垃圾車尾及自小客車車頭之間，當場傷重不治身亡。48歲鄭姓男子酒測值超標高達0.95，涉嫌酒駕肇事致人於死。

消防局並通報局內長官、警方、環保局及轄區區長到場了解狀況，後續善後及事故處理均由警方接手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安逆轉勝　可復職新竹市長
快訊／高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序
快訊／台大13妹「公衛文」二審改輕判
恐怖瞬間曝！23歲女當場夾死　賓士猛撞垃圾車
台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因
快訊／垃圾車遭猛撞　23歲女當場夾死
台中青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」
3檔處置首日氣虛　記憶體飆股跌近8%殺最兇
快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」判3月「兔姐」判4月

基隆毒駕男「刷一排防撞桿」！蔬果行前猛撞奪命　5天前曾自撞藥局

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

監獄收容人打管理員　違規單「欲攻擊主管」還被他挑毛病

超商店員裝闊「月給10萬包養」摩鐵談價錢硬上　射後神隱慘了

黑幫討280萬債務　旅社女員工挨兩巴掌倒地險喪命！5煞被起訴

恆春台灣牛前3車追撞！氣囊炸開男受困　消防破窗救人急送醫

27歲男高山症發作險丟命！呼吸不順血氧剩61　直升機即刻救援

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」判3月「兔姐」判4月

基隆毒駕男「刷一排防撞桿」！蔬果行前猛撞奪命　5天前曾自撞藥局

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

監獄收容人打管理員　違規單「欲攻擊主管」還被他挑毛病

超商店員裝闊「月給10萬包養」摩鐵談價錢硬上　射後神隱慘了

黑幫討280萬債務　旅社女員工挨兩巴掌倒地險喪命！5煞被起訴

恆春台灣牛前3車追撞！氣囊炸開男受困　消防破窗救人急送醫

27歲男高山症發作險丟命！呼吸不順血氧剩61　直升機即刻救援

開箱日本新奢華遊輪「飛鳥 III」每人20萬起　享免費WiFi、大浴場

「字母哥」身陷交易風暴　美媒：安戴托昆波對謠言感到不舒服

「現在專心復健」39歲達比修有鬆口未來未定　美媒憂生涯終章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

社會熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

基隆男連開2槍射殺舊友！檢聲押禁見

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

長輩可領1.2萬春節補助　警急喊是假的

即／台南晚間驚傳氣爆！2傷送醫

更多熱門

相關新聞

3車追撞副駕動彈不得　恆春消防迅速排除送醫

3車追撞副駕動彈不得　恆春消防迅速排除送醫

屏東縣恆春鎮台灣牛餐廳前方，14日下午發生3輛自小客車追撞車禍，其中一名男性乘客受困副駕駛座動彈不得，屏東縣政府消防局獲報派員救援，並將傷者送醫，相關肇事原因及責任歸屬，由恆春警方調查處理中。

法律職涯恐全毀！「便當法官」私下接案遭送法評

法律職涯恐全毀！「便當法官」私下接案遭送法評

瞬間畫面曝！台南民宅氣爆　騎士路過被炸倒

瞬間畫面曝！台南民宅氣爆　騎士路過被炸倒

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

國道5車慘撞狂塞5公里　用路人崩潰

國道5車慘撞狂塞5公里　用路人崩潰

關鍵字：

台南安平慶平路奪命車禍垃圾車追撞隨車人員身亡

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台下2天！　轉雨時間曝

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面