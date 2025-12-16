即／台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

▲台南市安平區慶平路清晨發生垃圾車遭追撞事故，造成1死1傷，警消到場搶救。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區16日上午8時9分許發生一起重大車禍事故，一輛私人垃圾車在慶平路作業時，遭後方自小客車追撞，造成1死1傷悲劇，消防人員獲報後緊急到場搶救，惟垃圾車隨車的23歲陳姓女子傷勢過重，已明顯死亡，未送醫。

台南市消防局指出，上午8時9分接獲民眾通報，指安平區慶平路234號發生交通事故，現場為一輛非環保局所屬的私人垃圾車，與一輛自小客車發生碰撞。消防局隨即出動5車10人前往救援，由永華分隊分隊長擔任現場指揮官。

警消於上午8時14分抵達現場時，發現自小客車駕駛鄭姓男子（48歲）受困車內，意識清楚，經破壞車體後於8時31分成功脫困，並於8時34分由救護車送往成大醫院治療。

然而，垃圾車隨車的陳姓女子（23歲）當場已無生命跡象，經評估為明顯死亡，未送醫。事故共造成2人傷亡，現場一度影響交通，詳細肇事原因與責任歸屬，已交由台南市警四分局警方進一步調查釐清。

據了解，案發時陳女站在垃圾車後方，面對垃圾車正在進行相關垃圾貨倒服務，鄭男所駕小客車自後方疑根本沒煞車即整部車追撞上去，陳女當場成三明治被夾在垃圾車尾及自小客車車頭之間，當場傷重不治身亡。48歲鄭姓男子酒測值超標高達0.95，涉嫌酒駕肇事致人於死。

消防局並通報局內長官、警方、環保局及轄區區長到場了解狀況，後續善後及事故處理均由警方接手。