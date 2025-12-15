陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝　腳踩空隙不到一雙鞋寬

▲登山客無防護裝備攀爬北京一處山崖峭壁，讓人看了膽戰心驚。（圖／翻攝縱覽新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京房山一處未開發山區近日出現登山客驚險畫面，多名山友在毫無防護的情況下，手腳並用橫越峭壁，腳下可站立空間僅一雙鞋寬，讓人看得膽戰心驚。該登山段在山友群中被稱為是「北京十大奪命路線」之一，當地政府證實，事發地屬「野山」區域，已多次設立警示並勸導，後續將加強巡查與管控。

《縱覽新聞》報導，12月8日，一名網友發佈影片顯示，五六名驢友（登山友）在北京房山區一處懸崖峭壁半山腰進行攀爬，全程未配戴任何安全裝備。由於岩壁狹窄，眾人只能側身貼著山體前行，雙手抓住岩面、一步步挪動，畫面看來相當危險。影片曝光後，引發大量網友討論，不少人直言此舉「等同玩命」。

這群山友攀附的峭壁下方深不見底，攀爬位置的可站立寬度僅相當於成年人一隻鞋的長度，途中還需避開突出的岩塊，全程沒有繩索或任何防護措施。短短幾秒內，甚至有驢友單手扶壁、另一手向鏡頭揮手。畫面標註「南北梯，挑戰壁虎崖」，而峭壁另一側，還有數十人排隊等待通過。

據了解，該路線位於北京房山區岳聖路、聖水峪小學附近，「壁虎崖」與「南北梯」常被登山客串聯為一條環形徒步路線，全長約10公里，近年成為北京郊區熱門的「網紅挑戰路線」。多名登山博主曾在社群平台分享相關影片，並提醒該路線風險極高，甚至被稱為「北京十大奪命路線之一」。

房山區韓村河鎮政府及聖水峪村委會工作人員表示，壁虎崖屬未經開發的野山區域，地勢陡峭，部分路段落差達數百公尺，稍有不慎恐釀成意外，近年確實有不少人前來探險，鎮政府過去已設立警示標誌，防火巡查人員也曾多次勸阻，但由於上方山區域廣闊、進山路口眾多，實際管控成效有限。

韓村河鎮政府回應指出，對於無防護穿越懸崖等高風險行為，已高度重視，後續將增派網格員、防火員等人力，在重點入口加強勸導與巡查，同時引導遊客改前往鄰近的合法景區，避免進入未開發山域冒險。

公開資訊顯示，上方山位於北京房山西部、太行山北緣，主峰紫雲嶺海拔約860公尺，屬自然與人文景觀兼具的山區，但部分路線尚未對外正式開放。