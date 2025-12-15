　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝　腳踩空隙不到一雙鞋寬

▲登山客無防護裝備攀爬北京一處山崖峭壁，讓人看了膽戰心驚。（圖／翻攝縱覽新聞）

▲登山客無防護裝備攀爬北京一處山崖峭壁，讓人看了膽戰心驚。（圖／翻攝縱覽新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京房山一處未開發山區近日出現登山客驚險畫面，多名山友在毫無防護的情況下，手腳並用橫越峭壁，腳下可站立空間僅一雙鞋寬，讓人看得膽戰心驚。該登山段在山友群中被稱為是「北京十大奪命路線」之一，當地政府證實，事發地屬「野山」區域，已多次設立警示並勸導，後續將加強巡查與管控。

《縱覽新聞》報導，12月8日，一名網友發佈影片顯示，五六名驢友（登山友）在北京房山區一處懸崖峭壁半山腰進行攀爬，全程未配戴任何安全裝備。由於岩壁狹窄，眾人只能側身貼著山體前行，雙手抓住岩面、一步步挪動，畫面看來相當危險。影片曝光後，引發大量網友討論，不少人直言此舉「等同玩命」。

▲登山客無防護裝備攀爬北京一處山崖峭壁，讓人看了膽戰心驚。（圖／翻攝縱覽新聞）

這群山友攀附的峭壁下方深不見底，攀爬位置的可站立寬度僅相當於成年人一隻鞋的長度，途中還需避開突出的岩塊，全程沒有繩索或任何防護措施。短短幾秒內，甚至有驢友單手扶壁、另一手向鏡頭揮手。畫面標註「南北梯，挑戰壁虎崖」，而峭壁另一側，還有數十人排隊等待通過。

據了解，該路線位於北京房山區岳聖路、聖水峪小學附近，「壁虎崖」與「南北梯」常被登山客串聯為一條環形徒步路線，全長約10公里，近年成為北京郊區熱門的「網紅挑戰路線」。多名登山博主曾在社群平台分享相關影片，並提醒該路線風險極高，甚至被稱為「北京十大奪命路線之一」。

▲登山客無防護裝備攀爬北京一處山崖峭壁，讓人看了膽戰心驚。（圖／翻攝縱覽新聞）

房山區韓村河鎮政府及聖水峪村委會工作人員表示，壁虎崖屬未經開發的野山區域，地勢陡峭，部分路段落差達數百公尺，稍有不慎恐釀成意外，近年確實有不少人前來探險，鎮政府過去已設立警示標誌，防火巡查人員也曾多次勸阻，但由於上方山區域廣闊、進山路口眾多，實際管控成效有限。

韓村河鎮政府回應指出，對於無防護穿越懸崖等高風險行為，已高度重視，後續將增派網格員、防火員等人力，在重點入口加強勸導與巡查，同時引導遊客改前往鄰近的合法景區，避免進入未開發山域冒險。

公開資訊顯示，上方山位於北京房山西部、太行山北緣，主峰紫雲嶺海拔約860公尺，屬自然與人文景觀兼具的山區，但部分路線尚未對外正式開放。

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝　腳踩空隙不到一雙鞋寬

陸山友無防護接連手攀峭壁驚險畫面曝　腳踩空隙不到一雙鞋寬

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金　雲南體育局：處理中

陸高速隱形無人機「彩虹-7」首飛成功　外型激似美B-2隱形轟炸機

陸旅遊博主親歷澳海灘恐攻案　離現場不到百公尺：以為是煙花禮炮

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

中國決定制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂　凍結資產不准入境

陸紅內褲男掛酒店招牌上反成「活廣告」　疑抓姦現場畫面曝

百鈔國父像在這裡拍的！　台遊客到訪廣州大元帥府必打卡

中國勞動人口老化且減少　2023年平均年齡直逼40歲

療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚「好美」：讓國門印象再升級

奈良美智來台觀賞《大濛》落淚預言「會成名作」

粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」　全程笑臉：這裡是韓國

旅日前向獅迷道別　林安可感謝球迷見面會明年1月11台南登場

爭取日本支持台灣加入CPTPP！　邱志偉將訪日國會外交

基隆疑毒駕奪命！妻買菜失聯「手機打不通」　翁求協尋接噩耗崩潰

金曲歌后「全露畫面」網看傻！艾怡良處女秀化身媽媽桑

《艾蜜莉在巴黎》宣傳行宛如時裝秀　莉莉柯林斯蕾絲睡衣風吸睛

爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標　米棒、米餅、海苔酥都上榜

馬鋼感性告別兄弟、感謝味全邀約　落腳悍將發文吐心聲

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

新北市一名人妻小潔因丈夫阿威（皆化名）與登山社女友人發生婚外情，憤而提告第三者小君（化名）侵害配偶權。法院審理後，近日認定小君明知對方已婚仍與其發展不當關係，情節重大，判決須賠償20萬元精神慰撫金及利息。

男登山失蹤3日　警消搜救犬尋獲

男登山失蹤3日　警消搜救犬尋獲

12人登山2人受傷　黑鷹今晨直飛卓溪太平谷救援

12人登山2人受傷　黑鷹今晨直飛卓溪太平谷救援

北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

北京市區迎入冬初雪！　故宮秒成「銀白世界」超吸睛

局地降溫超10℃！中國迎立冬來最大規模雨雪

局地降溫超10℃！中國迎立冬來最大規模雨雪

