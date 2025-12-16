　
社會 社會焦點 保障人權

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

黃國昌拜託金主匯款1千萬元至凱思國際，不久後，該筆鉅款又被匯至《民報》，該金主已作證，證明黃國昌是凱思國際實際負責人。（鏡報鄒保祥）

▲黃國昌拜託金主匯款1千萬元至凱思國際，不久後，該筆鉅款又被匯至《民報》，該金主已作證，證明黃國昌是凱思國際實際負責人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現重大破口！本刊掌握，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》（現已更換經營團隊，與黃國昌無關），此舉不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。

隨著關鍵金流與證詞曝光，黃國昌另涉收受《鏡電視》前董座資金及臺雅集團匯款等事證也已遭掌握，加上指揮狗仔偷拍等舉，昔日「戰神」的正義人設不只徹底崩壞，還恐面臨嚴峻的司法追訴。

黃國昌後來只好以週轉為名，向金主借款1千萬元，並指定先匯入凱思國際帳戶，金主拗不過黃一再拜託，在2022年中旬匯款1千萬元，凱思國際收到這筆鉅款後，隨即將錢匯入《民報》，形同凱思國際投資《民報》。千萬元至《民報》，但金主擔心成為錢坑，不想加碼千萬元投資《民報》。

《民報》在3年前收到凱思國際匯款1千萬元。《民報》現已更換經營團隊，與黃國昌人馬無關。（翻攝民報臉書）

▲《民報》在3年前收到凱思國際匯款1千萬元。《民報》現已更換經營團隊，與黃國昌人馬無關。

本刊查出，掛名凱思國際負責人的李麗娟與該名金主也互不認識，加上金主本來就不想投資《民報》，匯款1千萬元至凱思國際是依照黃的意思，到後來該筆款項轉匯至《民報》，即便謝幸恩應訊時避重就輕，迴避黃國昌在其中扮演的角色，但金主作證已證實黃才是凱思國際的幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的人頭，凱思國際儼然成為黃國昌隱匿資金的洗錢工具。

凱思國際位在北市安和路二段商辦大樓，成為狗仔大本營。（鏡報李智為）

▲凱思國際位在北市安和路二段商辦大樓，成為狗仔大本營。

據轉述，匯款千萬元的金主根本不認識狗仔，也從未指揮、聯繫狗仔，更不知道凱思國際是豢養狗仔的大本營，他是應黃國昌請求才匯款至凱思國際，完全不知黃指揮狗仔跟拍政敵。

本刊查出，掛名凱思國際負責人的李麗娟與該名金主也互不認識，加上金主本來就不想投資《民報》，匯款1千萬元至凱思國際是依照黃的意思，到後來該筆款項轉匯至《民報》，即便謝幸恩應訊時避重就輕，迴避黃國昌在其中扮演的角色，但金主作證已證實黃才是凱思國際的幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的人頭，凱思國際儼然成為黃國昌隱匿資金的洗錢工具。


更多鏡週刊報導
金主供出黃國昌1／像「土地公」般有求必應　傳產大亨自曝金援黃國昌近億內幕
金主供出黃國昌2／匯百萬成立凱思！高翬表弟身分曝光　竟是黃國昌長年貼身助理

12/13 全台詐欺最新數據

今晨9.3℃！　明變天「全台有雨」時間曝
美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

高虹安二審判決今出爐！　哽咽吐爸媽很難過「女兒怎變貪污犯？」

台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

長輩可領「1.2萬春節補助」影片瘋傳　警急喊是假的：已要求下架

「一人分飾兩角」發取暖文慘遭砲轟　高雄法官瞎掰帳號被盜

幫派談判翻臉！基隆男「連開2槍」射殺舊友　檢聲押禁見

「便當法官」施志遠離職前私下接案收費　遭送法評會建請免職

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

快訊／台南晚間驚傳氣爆！民宅鐵門炸飛　屋主、行人雙雙送醫

民進黨團嗆黃國昌可憐又可悲：去天安門走讀看看　別只敢要民眾擔

面對在野黨強勢修《財劃法》，行政院長卓榮泰今（15日）下午正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。民眾黨團總召黃國昌嗆，要上街抗議總統賴清德搞綠色獨裁。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱諷刺，民眾黨走讀法院、「釘孤枝」也不是第一次，不然去天安門走讀、「釘孤枝」看看，擺在眼前的憲法增修條文第3條機制你不行使，要人民跑出來為你擔責任。

小偉出手了？控館長逼「X館嫂」涉霸凌　新北勞工局證實接獲申訴

批賴清德集三權於一身　黃國昌擬上街抗議：是人民發出怒吼時候

批賴卓踐踏台灣民主　民眾黨團：即便蔣中正也不敢用不副署

「蛋殼區風險引爆」2026恐現鑑價斷層　買屋避2大陷阱

鏡週刊黃國昌

