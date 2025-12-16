黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

▲黃國昌拜託金主匯款1千萬元至凱思國際，不久後，該筆鉅款又被匯至《民報》，該金主已作證，證明黃國昌是凱思國際實際負責人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現重大破口！本刊掌握，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》（現已更換經營團隊，與黃國昌無關），此舉不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。

隨著關鍵金流與證詞曝光，黃國昌另涉收受《鏡電視》前董座資金及臺雅集團匯款等事證也已遭掌握，加上指揮狗仔偷拍等舉，昔日「戰神」的正義人設不只徹底崩壞，還恐面臨嚴峻的司法追訴。

黃國昌後來只好以週轉為名，向金主借款1千萬元，並指定先匯入凱思國際帳戶，金主拗不過黃一再拜託，在2022年中旬匯款1千萬元，凱思國際收到這筆鉅款後，隨即將錢匯入《民報》，形同凱思國際投資《民報》。千萬元至《民報》，但金主擔心成為錢坑，不想加碼千萬元投資《民報》。

▲《民報》在3年前收到凱思國際匯款1千萬元。《民報》現已更換經營團隊，與黃國昌人馬無關。

本刊查出，掛名凱思國際負責人的李麗娟與該名金主也互不認識，加上金主本來就不想投資《民報》，匯款1千萬元至凱思國際是依照黃的意思，到後來該筆款項轉匯至《民報》，即便謝幸恩應訊時避重就輕，迴避黃國昌在其中扮演的角色，但金主作證已證實黃才是凱思國際的幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的人頭，凱思國際儼然成為黃國昌隱匿資金的洗錢工具。

▲凱思國際位在北市安和路二段商辦大樓，成為狗仔大本營。

據轉述，匯款千萬元的金主根本不認識狗仔，也從未指揮、聯繫狗仔，更不知道凱思國際是豢養狗仔的大本營，他是應黃國昌請求才匯款至凱思國際，完全不知黃指揮狗仔跟拍政敵。

