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兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

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▲▼兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他。（示意圖／CFP）

▲爸爸失手用鋤頭將兒子砸死，當場痛哭。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

「我把我兒子殺了...怎麼辦？」大陸一名70歲的湯姓爸爸說，兒子因為嫌棄老婆煮的晚餐「全是素菜」，便氣得要點燃瓦斯桶，打算把房子燒毀，讓全家人共赴黃泉；兒子之後還拿鋤頭追著老婆打，他當時害怕情況失控就奪走鋤頭，開始猛力砸向兒子，直到對方動彈不得才放聲大哭。檢察院得知前因後果後，最終做出了判決。

▲▼兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，事發在湖南省長沙縣，去（2018）年10月的一天晚上，媽媽把做好的晚飯端上桌子，大兒子走過來一看，發現全是素菜，二話不說就對著媽媽破口大罵，隨後衝到廚房把器具拿起來又摔又砸。湯爸爸說，大兒子當時已經41歲，但還是和父母住在一起，小兒子早已成家住在別處了。

他當時聽到兒子打罵老婆，就過來說兩句，沒想到兒子不僅沒有收手，還把瓦斯桶拖到房門口，一邊點燃一邊對著他們大喊，「我要把房子燒了，把你們都炸死！」老婆見狀後趕緊用水去潑，試圖澆滅火苗，不料卻讓大兒子更加火大。

「他從門口拿起一把鋤頭，對著我老婆說『我要打死你！』」湯爸爸回憶說，看著兒子越來越失控，他先是確認瓦斯桶的閥門有無關閉，之後上前阻攔兒子，結果在他搶奪鋤頭的過程中，不小心將這利器擊中了兒子的眉心，對方便應聲倒地。

▼大兒子當時搬出瓦斯桶，想讓全家共赴黃泉。（圖／翻攝自百度百科）

▲▼大兒子當時搬出瓦斯桶，想讓全家共赴黃泉。（圖／翻攝自百度百科）

湯爸爸接著表示，兒子當時還想爬起來對他們展開反擊，他害怕自己和老婆有生命危險，就舉起鋤頭，開始不斷猛砸，直到兒子一動也不動，才抱著老婆大哭說「我把兒子殺了，我把兒子殺了…怎麼辦？」今年3月，承辦該事件的檢察官開始到處打聽，這個大兒子過去的風評以及人品。

大家都說，死者口碑不佳，之前曾因為媽媽做飯動作太慢，就把媽媽打倒在地，小兒子出來勸架還被菜刀砍了3刀。檢察官不斷思索，「這個父親的行為到底是故意傷害致死還是正當防衛？」考慮到正當防衛在實務工作中運用較少，法律適用相對困難，他只好去找最高檢察院頒布的相關指導案例，對立法本意進行斟酌，最終認定湯爸爸對兒子倒地後的再次擊打行為「具有防衛的緊迫性和連續性，是一體化的防衛行為」。

▼爸爸開始困惑，是不是在兒子小的時候沒有給予良好教育才會釀禍。（圖／CFP）

▲▼爸爸,父子。（圖／CFP）

他說，「天底下，沒有哪個父親可以忍心親手殺死自己的兒子，這位父親的行為是因為長期的恐懼啊，他們知道兒子起來後一定會更加瘋狂地反擊，說不準他們夫妻倆都得死！」由於案情重大，經過請示後，長沙市人民檢察院認可湯爸爸行為屬於正當防衛。

今（2019）年9月12日，長沙縣檢察院依法對湯男作出絕對不起訴決定，這也是該院首例適用正當防衛作出絕對不起訴的案件。檢察官表示，法律是理性的，但也是有溫度的，它賦予人們在受到不法侵害的緊急情況時具有保護自己的權利；「法不能向不法讓步，正當防衛的本質在於以正對邪，是正義行為對不法侵害的反擊，只有我們在實踐中不斷探索，才能推動法律的準確適用。」

宣布不起訴決定之後，湯爸爸沉默許久，他仍為兒子的離去悲痛不已，並且反思是不是在兒子成長的道路中，缺乏更多的教導，才會導致悲劇發生。

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