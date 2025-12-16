江蘇省委書記：支持台企做供應鏈鏈主　精準嵌入產業鏈

▲江蘇省委書記信長星。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

2025兩岸企業家峰會年會今（16）日登場，江蘇省委書記信長星表示，江蘇將優化產業配套，支持更多有實力的台企做（供應鏈）鏈主，並幫助中小台企精準嵌入產業鏈；同時，為在江蘇的台企提供資金保障和金融支持。

兩岸企業家峰會16至17日在江蘇南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」。出席今日開幕式的陸方官員除了大陸全國政協主席王滬寧，還有大陸國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星、江蘇省長劉小濤、海協會會長張志軍；台方出席嘉賓有峰會台方理事長劉兆玄、副理事長毛治國、常務理事詹起賢等。

信長星於開幕式上致詞表示，江蘇將繼續搭建對接平台，優化產業配套，支持更多有實力的台企做（供應鏈）鏈主，並幫助中小台企精準嵌入產業鏈，也期待廣大台企台商積極融入江蘇現代化產業體系建設。

信長星指出，江蘇科教資源豐富，現有175所高校、在校大學生250多萬；現在每年有70多萬高校畢業生，其中40萬是理工專業，因此在江蘇投資，不愁招攬人才。他另提到，江蘇將積極搭建人才合作的平台，通過校企聯合培養、專項的培訓等方式，為台企輸送更多符合企業發展需求的人才。

此外，信長星說，江蘇將進一步促進資金鏈要暢通循環。她說，5年前，大陸首個兩岸金融改革試驗區在蘇州昆山落地，目前已推出78項創新措施。江蘇會把此成熟經驗由實驗區向更大範圍推廣，圍繞項目投資、技術升級、擴產增效等關鍵環節，為在江蘇的台企提供資金保障和金融支持。

兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍致詞表示，兩岸工商界是融合發展的先行者、轉型創新的開拓者、民族經濟的振興者；無論外部環境如何變化，兩岸都要堅持「拉手」而不是「鬆手」，尋求「延鏈」而不是「斷鏈」。

郭金龍強調，峰會將秉持「兩岸一家親」的理念，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，推動各項惠及台胞台企的政策措施落地落實、直達快享。

郭金龍指出，現在的大陸市場，不僅有大城市的消費升級，更有下沉市場的巨大潛力；不僅有實體店的煙火氣，更有電商的新活力。他希望與會者弘揚企業家精神，主動融入新發展格局，在深化兩岸經貿合作中實現事業騰飛。

