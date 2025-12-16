黎智英三罪成立！王丹稱「香港已死」：下一個就是台灣

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭控違反《港區國安法》與相關罪名，經歷156天審訊與三個多月的延後後，西九龍法院於昨（15）日上午10時正式宣判。法官裁定黎智英三項罪名全數成立，將待其於明年1月前提交求情信後，再作出最終判刑。相關罪名最高可判處無期徒刑。

黎智英此次遭裁定成立的罪名，包括「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」等罪。根據法院說法，他與多名壹傳媒高層共同透過《蘋果日報》發表文章，涉嫌請求外國對中國及香港特區實施制裁，並涉及持續發表具有煽動性內容。法官認為其行為屬蓄意違反國安法，並強調其影響力與社會地位不可忽視。

此案備受國際關注，國際人權組織與多國政府多次對黎智英遭長期拘押及審判程序表示關切。黎自2020年底被拘留至今，至今已遭羈押逾1800天。

對於此次判決，中國流亡民運人士王丹透過社群發文表示，黎智英三罪定罪「並不意外」，指出國安法本身即是為針對像黎智英這類香港抗爭人士所設。他表示：「現在已經不是『一國兩制已死』的問題，而是『香港已死』的問題。」

王丹進一步指出，北京對香港的控制已進入摧毀階段，認為當初收回香港的目的並非為了統一，而是為了瓦解其原有制度與價值，「收回的原因，就是不再能容忍中國的黑暗之側，有一顆東方之珠在閃光」。他形容「北京不徹底摧毀原來的香港，是不會罷休的」，並警告，這樣的發展與邏輯若持續下去，「下一個目標，就是台灣」。

