陸「奧客」入住電競酒店2年！工作人員開門傻眼　垃圾堆1公尺高

▲陸電競酒店遇「奧客」，退房時屋內垃圾堆1公尺高。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸吉林長春一間電競酒店近日出現離譜退房案例。一名旅客長期入住超過2年，待其退房後，清潔人員一開門便驚到傻眼，只見房內垃圾堆積如山，高度超過1公尺，不僅房間無法正常使用，廁所內用過的衛生紙也堆的比馬桶還高，整個房間只得消毒並重新裝修。

《極目新聞》報導，吉林長春一家電競酒店有顧客退房後，保潔人員發現房間內垃圾堆積成山，飲料瓶、食品包裝袋、外賣餐盒等垃圾佔據了房間內的大部分空間，廁所裡堆放的廁紙高度甚至超過了馬桶。

酒店工作人員透露，這名顧客入住時間超過2年，目前已經退房，仍有約2700元人民幣（約11981元新台幣）的房費未結清，房間也需要重新裝修。

透過現場照片可見，不大的空間裡，地面與桌椅、洗手台幾乎全被垃圾覆蓋，飲料瓶、食品包裝袋、外送餐盒層層堆疊，地板滿是長期累積的污漬，廁所內堆放的衛生紙甚至高過馬桶。有網友看後直呼難以想像，好奇旅客是如何能在此環境下居住多年。

該電競酒店表示，這名旅客已於12月12日退房，清潔人員隨即展開清理作業，前後耗時3天才將垃圾全數清運，並完成消毒處理，但房內仍留有受損痕跡，需重新裝修後才能重新開放。

酒店工作人員指出，該名旅客在店內居住2年多，期間幾乎未曾外出，連酒店員工也很少見到本人，目前正與當事人協商處理。

酒店經理則強調，相關情況涉及顧客個人隱私，不便對外說明細節，酒店也未報警、暫不追究責任，將待房間整修完成後再重新營業。