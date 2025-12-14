飛天茅台酒1天內漲價4次　專家指出：正進入業績「快速出清期」

▲貴州茅台。（圖／CFP，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

中國白酒市場近日出現罕見快速波動，多名身處北京、深圳、成都等地的茅台經銷商13日透露，2025年飛天茅台當天價格在短短數小時內連跳四次，傍晚拿貨價已攀升至每瓶1580元，與前一天1490元的市場低點相比漲幅明顯。由於走勢反常，不少業內人士直言「這一波上漲來得非常突然」，市場對明年茅台整體策略的預期也隨之升溫。

據《證券時報網》報導，12月13日上午飛天茅台報價率先上調至1510元，之後短時間內接連突破1530元、1550元等價位，直到傍晚再度調整至1580元，幾乎呈現「每隔一段時間就漲一次」的走勢。北方某省通路商表示，不僅大單價格上調，散單詢價也明顯增多，市場情緒與前幾週相比「完全不同」。同日，貴州茅台在二級市場也連續拉出三根陽線，顯示資本端與實體市場同步回暖。

業界普遍認為，此輪漲勢與外界所傳的「茅台2026年策略調整」相關。傳聞指出，茅台或將在非標產品減量、產品結構優化、價格體系市場化、經銷商考核指標調整等方面有所動作，被解讀為「利好通路、加強市場秩序」的訊號。雖然官方並未正面證實，但觀察過去政策走向，該方向與茅台近期的公開表述一致。

事實上，茅台在11月28日股東會上已明確表示，未來將堅持「不唯指標論」，不會以短期利益損害品牌長期價值，也不會透過強壓任務破壞市場規律。同時，茅台將強化產能釋放節奏管理，並依市場承載量調整投放，以維持價盤與通路穩定。這類公開訊號被視為本輪市場情緒改善的基礎。

供給端也被視為關鍵因素之一。中銀證券研報指出，2021至2024年茅台基酒產量年複合增速為-0.1%，依基酒轉化成品酒的周期推算，未來五年茅台供給難以出現明顯增加，使得市場更傾向押注茅台維持高端稀缺屬性的可能。業內人士指出，「供應穩定但不大幅增加，本身就會形成價格預期的支撐」。

除了企業與市場端，政策層面的背景也不容忽視。近期多項擴大內需措施密集發布，其中工信部等六部門公布的《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，對加速技術創新、提升供給品質、推動新型消費增長等方向提出明確要求；同時，明年經濟工作部署也將「提振消費、擴大內需」列為重點任務。多家券商認為，這些政策有望改善白酒整體需求面，使市場從此前的弱勢階段逐步回穩。

愛建證券指出，白酒企業正進入業績「快速出清期」，隨政策壓力減弱、需求回暖，市場底部愈發清晰；頭部酒企提高分紅比例後，股利率增加，也提升投資吸引力。中信建投證券則表示，白酒板塊估值已接近歷史低位，在需求磨底期中，動銷逐季改善，疊加品牌力與新行銷模式，具備明顯的低位配置價值。

整體來看，本輪茅台價格快速反彈，被視為市場對明年產業格局與企業策略提前反應的結果。短期波動仍需觀察，但從供給端、政策面到市場預期，白酒產業已逐漸出現結構性改善訊號。