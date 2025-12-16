　
剛出社會「要選涼缺／有發展性的工作？」　過來人曝1關鍵

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO猶豫要選哪家公司？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少剛出社會的年輕上班族，在職涯初期常會在「穩定輕鬆」與「累但有發展性」之間糾結。近日就有一名24歲女網友分享，自己正在兩個性質差異極大的職缺中猶豫不決，一邊是自由度高的涼缺，一邊則是發展性更好的大公司，讓她既不想錯過機會，又擔心選錯方向。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「24歲選涼缺還是有發展的公司？」為題發文表示，目前她在兩個職缺中猶豫。她指出，職缺A通勤時間較長，工作內容單純不複雜，底薪35K，試用期後調整至39K，保障年薪14個月，特休優於勞基法，同事與主管年輕，自由度高，但公司規模小、知名度低，能學到的東西與未來發展相對有限。

接著原PO也說明，職缺B通勤時間稍短，工作內容繁雜且多樣，試用期後薪資40K，年終不保證但依主管說法通常有14至16個月，每年固定調薪，公司規模大、同業排名前段且歷史悠久，發展性佳，不過系統老舊、主管年紀偏大，且她個人覺得請假較不方便。

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO坦言，自己目前已在職缺A任職將近兩個月，適應狀況良好，彈性高、空檔時間多，但也因此開始擔心長期下來成長有限。理性上知道職缺B對未來較有幫助，但過去做過類似工作，深知內容忙碌又繁瑣，讓她對自己的承受度感到猶豫，擔心轉職後反而兩頭空，因此上網詢問大家的看法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看你的分析，我喜歡A，但通勤時間兩個都好長、好痛苦」、「是我太廢嗎？我想選A欸」、「被新工作搞得好心累想跳槽你描述的A公司」、「我覺得可以選A，多的時間可以私下自學學第二專長，為以後鋪路」。也有網友則說，「我會選B，洗個經歷也好，學的東西多，以後跳槽用」。

還有網友建議，「其實蠻看個人個性的，沒有遠大抱負就選A，有想要向上發展加上自己抗壓能力高就選B。 如果有考慮未來轉職跳槽，就一定要選B，對未來談薪是比較有幫助的」。

12/14 全台詐欺最新數據

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

台積電雖然以高薪吸引許多工程師加入，但經常輪班和隨時待命的工作型態，卻成了讓不少人卻步的主因。最近，一位外科女醫師在社群上抱怨，丈夫任職台積電工程師，雖然年薪高達200萬元，但長時間工作幾乎把家庭生活壓得喘不過氣，貼文一出立即引發網友熱議，也有網友直接戳破盲點「工時長壓力大不是擺爛的理由欸」。

只待半年「離職有需要請客嗎？」　網一面倒

只待半年「離職有需要請客嗎？」　網一面倒

33歲清大女領39K想轉職　過來人看2優勢急勸退

33歲清大女領39K想轉職　過來人看2優勢急勸退

安心亞在女生眼中算漂亮？網大讚她2特質

安心亞在女生眼中算漂亮？網大讚她2特質

求轉職前端工程師！她「換過7工作」人資搖頭

求轉職前端工程師！她「換過7工作」人資搖頭

