百鈔國父像在這裡拍的！　台遊客到訪廣州大元帥府必打卡

▲孫中山於廣州大元帥府陽台留影，成為百元鈔正面照片。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／廣州報導

新台幣100元鈔票正面是國父孫中山像，不過這張照片的拍攝地點與背景，知道的人卻不多。1924年春天，孫中山在廣州大元帥府陽台撰寫《建國大綱》期間的一張留影，正是百元鈔國父像的原型。

廣州大元帥府舊址坐落在珠江南畔，孫中山於1917至1918年和1923至1925年兩次在此建立大元帥府，推動護法運動，籌劃改組國民黨。1997年，廣州市政府闢為孫中山大元帥府紀念館。該建築前身是中國第一家官辦水泥廠「廣東士敏土廠」，自1906年開辦至1935年停產，見證中國近代水泥工業的起步階段。

▼孫中山大元帥府紀念館。

在紀念館當中，有一處台灣人會感到熟悉的地點，就是1924年春天孫中山手書《建國大綱》的陽台。《建國大綱》是孫中山晚年針對國家建設所提出的規劃方案，全文25條、1300餘字，將建國程序分為軍政、訓政、憲政三個時期，三民主義、五權制度訂在三個時期內分別實施。

當前新台幣100元鈔票正面的孫中山像，就是在大元帥府北三樓陽台、孫中山手書《建國大綱》處所拍攝的。許多台灣遊客來到孫中山大元帥府紀念館參觀時，館方也會著重介紹這一點。

在史實展陳與研究方面，孫中山大元帥府紀念館與台灣方面也有所交流，包括早期佈展階段，館方曾拜訪台北的國民黨黨史館，因為當地藏有許多與孫中山相關的歷史檔案。

對於與台灣進一步進行合作，孫中山大元帥府紀念館陳列研究部主任朱志龍表示，最期待的是和國民黨黨史館及國史館等機構進行館藏資料共享。他提到，由於復原展陳需要許多資料，自己也曾於2017年拜訪國民黨黨史館，雖查到許多資料，但大多只能手抄。

▲紀念館內部復原陳列。

朱志龍指出，大陸的博物館一般是5年一小改、10年一大改，而孫中山大元帥府紀念館南樓的復原陳列已逾20年歷史，只曾做小範圍調整。他期待未來能把這20多年來的積累與最新研究成果展示出來，而這就會需要國民黨黨史館甚至是國史館的資料。

據朱志龍介紹，目前紀念館還和廣州中山大學歷史系、廣東省社會科學院、中國社會科學院等都有合作，主要藉助其學術力量對這段歷史展開研究，並根據相關研究成果來修正原來展陳並推陳出新。

▼紀念館陳列研究部主任朱志龍。