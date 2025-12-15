大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

▲2025兩岸企業家峰會年會即將開幕。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／南京報導

兩岸企業家峰會明日將於江蘇南京開幕，2025兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動今（15）日率先登場。對於大陸各產業的內卷化，有在南京深耕的台商分享經營秘訣，就是要把自己定位清楚，並堅持在品控、技術提升方面的優勢。

兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動今日下午在南京舉行，現場出席的陸方官員包括江蘇省台辦副主任郭玉振、中共江蘇省委常委胡廣杰，以及江蘇省台辦主任仲紅岩等。台灣方面則有工商建研會理事長雷宏毅，以及江蘇多地台協會長等l出席。

胡廣杰致辭表示，江蘇是台資最密集、兩岸經貿合作成果最豐碩的地區之一，累計批准台資項目已經超過3.2萬個，蘇台貿易總額佔兩岸貿易總額近五分之一。

談及大陸「十五五」規劃時期，胡廣杰強調，兩岸產業鏈供應鏈合作前景廣闊，江蘇將著力推進構建現代化的產業體系，搭建兩岸企業更多的合作平台，支持兩岸企業加強上下游協同發展。

▼中共江蘇省委常委胡廣杰。

雷宏毅致辭表示，十五五規劃為台商台企帶來科技創新、產業升級和內需市場的巨大機會，特別是在新興產業、數位經濟、碳綠色貿易領域，台商應該積極融入這一新發展格局，進一步促進深化兩岸產業鏈供應鏈的融合發展。

雷宏毅指出，蘇台兩地在文化、血緣、經貿等方面淵源深厚，江蘇為台商提供了生根發展的優越環境，眾多優秀台資企業扎根江蘇、投資興業，他認為，台商可以加強與江蘇在地企業的合作，加強與當地上下游產業的對接配合，善用當地充足的科技人才。

▼工商建研會理事長雷宏毅。

近年大陸各產業「內卷」嚴重，不過有台商並不憂心。從事廢氣治理行業的恒馳環保設備（南京）有限公司副總經理蕭凱嘉於場邊受訪表示，大陸台商要生存，就是要把自己定位清楚，包括經營哪一塊市場、做哪一個層級的客戶，並堅持在品控、技術提升方面的優勢。

對於大陸的環保政策和要求越來越高，蕭凱嘉直言，該公司的產品配置都高於許多過往的法規要求，如今環保要求越高，對他們越有利，讓各家企業相對在用材等方面會拉高層級，這讓他們的產品反而更具競爭力。

▼恒馳環保設備（南京）有限公司副總經理蕭凱嘉。