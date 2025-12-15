陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

▲北汽藍谷「極狐」電動車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸工信部今（15）日公佈首批L3級「有條件自動駕駛」車型准入名單，南、北各一間車企入選，分別由重慶長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車及北汽藍谷麥格納極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車率先在北京和重慶之指定道路進行上路試點，象徵L3級智駕自測正式跨入有限度商用應用。

《央視》報導，今天（15日），工業和信息化部正式公佈我國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，兩款分別適配城市擁堵、高速路段的車型將在北京、重慶指定區域開展上路試點，標誌著我國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業化應用的關鍵一步。

▲重慶長安汽車。（圖／CFP）

工信部說明，本次獲准的兩款車型分別來自南、北兩家車廠。其中，重慶車企推出的純電動轎車，可在高速公路與城市快速路單車道內，於交通擁塞情境下實現最高時速50公里的自動駕駛功能，現階段僅限於重慶市部分指定路段啟用。

至於北京車企推出的純電動轎車，則可在高速公路與城市快速路單車道內，實現最高時速80公里的自動駕駛功能，目前僅限於北京市特定路段開放使用。

工信部指出，後續將由重慶及北京兩家使用主體，在核准區域內展開上路通行試點，相關部門也將同步加強車輛運行監測與安全管理，持續完善智能網聯汽車的准入制度與法規體系，推動智慧新能源車產業穩健發展。

根據公告內容，重慶長安汽車股份有限公司與北汽藍谷麥格納汽車有限公司，已依相關規定完成申請、測試與安全評估程序，通過審查後取得附條件准入資格。工信部強調，未來將持續總結試點經驗，為更高階自動駕駛技術落地奠定制度基礎。