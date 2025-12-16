瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

▲瑪莎拉蒂推出的純電SUV車款Grecale Folgore。（圖／翻攝瑪莎拉蒂）



記者蔡紹堅／綜合報導

有「超跑皇后」外號的瑪莎拉蒂近年在中國大陸的銷量持續下滑，部分車型的價格「打到骨折」，純電SUV車款Grecale Folgore降至35.88萬元人民幣（約151.7萬元新台幣），相當於四折，引起一波搶購潮，兩天就銷售一空。

瑪莎拉蒂今年多次降價，主要都集中在Grecale Folgore這款車型，官方指導價65.08萬元（約275.18萬元新台幣）的格雷嘉燃油版，優惠後裸車價降為38.88萬元（約164.4萬元新台幣），降價超過26萬元（約109萬元新台幣），相當於打了六折。

純電版折扣力度更大，官方指導價為89.88萬元（約380萬元新台幣），降價後裸車價格只要35.88萬，大降價54萬元（約228.3萬元新台幣），相當於打了四折。

瑪莎拉蒂是曾經在中國大陸市場非常風光，2016年時，該品牌全球銷量達4.2萬輛，大陸市場就貢獻了逾1.2萬輛，佔比近3成；2017年時，瑪莎拉蒂在大陸市場的銷量年增18%至1.44萬輛，也令中國大陸成為瑪莎拉蒂全球最大的單一市場。

不過，2017年之後，瑪莎拉蒂在大陸的銷量就急轉直下；2018年，瑪莎拉蒂銷量降至10696輛，大跌26.2%；2024年更是跌到僅剩1228輛，下滑超過70%，不及鼎盛時期的一成。

雖然瑪莎拉蒂已啓動電動化戰略，推出Grecale Folgore等車型，但在智能化程度和快速迭代能力方面，與目前市場上的主流電動車型有個很大的差距。許多消費者都反映，瑪莎拉蒂的車機系統不能線上升級，智能輔助駕駛只提供定速巡航，這在智能電動車時代明顯過時。

更為人詬病的是，Grecale Folgore純電續航里程僅533公里，在30萬級別的純電車型中幾乎沒有優勢。