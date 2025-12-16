逃要犯薛球3億綁票劫！鉛中毒長年臥床　張宏年傳奇一生劃句點

▲台中市前議長張宏年病逝家中，傳奇一生劃下句點。（圖／截取自張宏年加油YA臉書粉專）

記者游瓊華／台中報導

台中政壇傳來令人震驚消息！前台中市議長張宏年今（16）日清晨被家人發現在睡夢中辭世，享壽73歲。自從4年前爆發盛唐中醫鉛中毒事件後，張宏年身體健康不佳，狀況時好時壞，雖有專人照護，最終仍不幸離世。

2020年7月張宏年與其子、現任市議員張彥彤一家，因長期服用台中盛唐中醫診所開立的自費中藥，導致全家嚴重鉛中毒，據悉，張宏年腦部受損，此後便鮮少公開露面，親近人士透露，張宏年自鉛中毒事件後，身體狀況大不如前，即便心肺功能尚可，但與人互動已有困難，長期臥床休養。

張宏年的一生充滿傳奇與驚險，父親張啟仲是「張派」創始人，為他奠定深厚政治基礎，即便出身地方政治望族，張宏年從基層議員做起，仍舊堅持扎實服務，加上為人交友廣闊，讓他一路登上議長大位，在台中縣市合併升格前，是府會中呼風喚雨的關鍵人物。

▲近年張宏年（中）將政治事業交棒給兒子張彥彤，助兒子張彥彤（左）當選議員。（圖／截取自張宏年加油YA臉書粉專）



然而，張宏年的政壇之路並非一帆風順，2001年張宏年在服務處遭薛球、陳益華犯罪集團綁架，綁匪勒贖3億天價，震驚社會，被綁3天後才由家屬支付3000萬元贖款後獲釋。沒想到隔年，又遭自稱犯下耕讀園槍擊案的林明樺集團電話恐嚇，一度讓警方大為緊張，加派警力保護。

近年張宏年將政治事業交棒給兒子張彥彤，還陪同兒子掃街拜託，而張彥彤也不負期望，高票當選市議員，接續為家族在地方服務。如今張宏年與世長辭，不僅代表一個政治時代的結束，其充滿戲劇性的一生也再度引發熱議。家屬目前正低調處理後事，相關追思儀式細節將待日後公布。