期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

▲男大生在期末考試時，拿出手機拍下試卷，被予以退學處分。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名王姓男大生去年11月進行學校的期末考試，不料他在考試途中拿出手機對著考卷拍照，因此被校方認定有作弊行為，予以開除學籍的決定。小王認為學校處分太超過，害他白讀了4年學業，因此一狀告上法院。不少網友看完都氣得直說，「考試作弊何止是大學白讀，你上的學都是白上的吧！」

▼王男在3科考試中都做出作弊行為，明顯違反校規。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發在上海市一所大學，王同學去年11月28日和29日參加大四第一學期的期末考試時，因為拿出手機拍下試卷，因此被監考老師認定作弊。老師表示，王男行為被抓包後，還對他出言不遜，甚至辱罵威脅等。過了4天後，男大生便收到3張校方寄來的作弊認定通知書，予以開除學籍。

王男生氣地質疑，為何老師沒有在一開始就停止他繼續考試，直到後來才寄出作弊通知；另外，他也認為校方懲處太超過，讓他面臨白讀4年的窘境，因此一狀告上法院。經過上海市相關法院審理後，判決結果於今年9月出爐，認定學校在作出開除學籍決定的過程中程序合法，駁回原告的訴訟請求。

▼男大生收到通知後，氣得將學校告上法院。（圖／翻攝自看看新聞）

學校也稱，校規規定，考試時使用通訊工具或其他器材者就可視為作弊行為，一旦學生累計超過2次便能開除學籍，王同學作弊達到3次，因此這項決定並沒有太超過。

結果公布後，一票網友紛紛留言回應，「書都白讀了還敢怪學校！」、「如果不退學，那學校的規定不就白定了？」、「第一次看到有人作弊，臉皮還這麼厚的」、「怎麼好意思委屈？」、「監考老師已經提醒他，結果不收斂還辱罵老師，完全自找的啊」、「10幾年的書都白讀了」、「11月就考期末了，也太好」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下