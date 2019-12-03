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寶寶甜睡安撫椅！人妻吩咐隊友：抱到床上　結局「連人帶椅疊高高」笑炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO吩咐先生把小孩抱到床上睡。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

「孩子在客廳的安撫椅裡睡著了……」一位人妻在臉書貼文，說她看到小孩睡著，就吩咐先生把孩子抱到房間床上睡。結果洗完碗出來後，經過房間看到床上一幕差點吐血，因為老公竟然「連人帶椅」放到床上，理由也讓她哭笑不得，「媽媽我錯怪爸爸了是唄！」網友紛紛笑噴，「這是爸爸正常的思維啊！」

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，說孩子在客廳的安撫椅裡睡著了，她就跟孩子的爸說「孩子睡了，幫我抱到房間床上去」，「然後我洗完碗、經過房間，嗯……差點沒吐血，媽媽們……看到會如何處置爸爸？」

請繼續往下閱讀...

原PO也附上照片，只見寶寶確實睡在房間的床上，不過是整個「連人帶安撫椅」都被抱到床上，這一幕讓網友秒笑噴，「廣義來說其實也沒錯啦！只是爸爸有沒有覺得妳多此一舉」、「抱到床上去，沒毛病啊！小孩確實是在床上的搖籃裡啊」、「爸爸們的思維邏輯果然都大同小異」、「我老公也是，整個嬰兒推車抬到二樓房間。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲結果隊友整車扛上床，讓人妻看傻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

還有網友力挺人夫，「這樣小孩才不會醒過來」、「有些小孩一碰就醒……他這樣也沒錯呀」、「我覺得可以，不然粗手粗腳吵醒小孩怎麼辦，讓小孩安穩睡最重要」、「爸爸為了妳好，怕他一抱小孩被他弄醒他就要被妳罵～妳就要再哄小孩睡一次」、「每次幫小孩移動床位時，或是從手上抱到床上，小孩必醒。這做法不錯。」

原PO也忍不住在留言處直呼，「媽媽我是希望孩子在床上即可，架這麼高……是……？」「媽媽覺得整個太高很像在貢什麼的感覺」，並說老公的解釋是「沒錯啊，在床上啊！」「他還告訴我，安撫椅有安全帶才安全」。事後她也更新貼文，「根據大家的說法～原來爸爸只是不想吵醒孩子，媽媽我錯怪爸爸了是唄？只能說當下看到這一幕理智線都斷了。」

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