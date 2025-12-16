高雄塑膠廠大火空拍曝！鄰廠國巨提早下班　員工摀緊口罩急撤

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄大發工業區今（16）日上午發生嚴重火警！位於華東路上的知名塑膠工廠「禹青企業」加熱爐爆炸引燃油料，廠房竄出熊熊烈火。由於火勢嚴重影響空氣品質，隔壁廠房上市公司「國巨（2327）」也宣布提早下班，稍早員工戴緊口罩紛紛騎車、開車離開公司。

▲高雄塑膠廠竄烈火！空拍畫面曝光。（圖／記者吳世龍攝）



事發在16日上午11點31分，警消獲報，大寮區華東路一家工廠竄出火勢，消防局出動31車65人，以及無人機3台、機器人5台、重機具1台前往灌救中。

發生火警的「禹青企業」是國內知名塑膠工廠，創立於1983年，以製作一次性食品包裝容器、飲用杯、隔熱建材板聞名。塑膠廠賴姓業者表示，當時只有聽到「ㄆㄧㄤ 」一聲，第一時間趕快拿水滅火，但是水壓不足，火勢越來越大，只好聯絡所有員工撤離，目前尚不清楚起火原因。今日約有60幾人上班，都有平安疏散，只有一名外籍移工腳部受傷，包紮後已回家休息。

▲業者還原當時情況。（圖／記者吳世龍攝）



環保局調查，該公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放，違反《空氣污染防制法》第32條規定，將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

業者坦言，起火地方有擺放貨品和原料，不過酒精不在起火點附近，也不是引起火災的主要原因。

▲高雄塑膠工廠發生大火。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲鄰廠國巨公司提早下班，員工摀緊口罩急撤。（圖／記者吳世龍攝）

廠房竄出熊熊烈火，數公里外即可看到濃烈黑煙，目前火勢尚未c獲得控制，並且嚴重影響當地空氣品質。位於隔壁廠房的上市被動元件廠「國巨」，則宣布讓員工提早下班，稍早員工紛紛戴緊口罩離開公司。