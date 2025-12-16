　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄塑膠廠大火空拍曝！鄰廠國巨提早下班　員工摀緊口罩急撤

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄大發工業區今（16）日上午發生嚴重火警！位於華東路上的知名塑膠工廠「禹青企業」加熱爐爆炸引燃油料，廠房竄出熊熊烈火。由於火勢嚴重影響空氣品質，隔壁廠房上市公司「國巨（2327）」也宣布提早下班，稍早員工戴緊口罩紛紛騎車、開車離開公司。

▲▼高雄塑膠廠竄烈火！鄰廠國巨提早下班　員工摀緊口罩急撤。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄塑膠廠竄烈火！空拍畫面曝光。（圖／記者吳世龍攝）

事發在16日上午11點31分，警消獲報，大寮區華東路一家工廠竄出火勢，消防局出動31車65人，以及無人機3台、機器人5台、重機具1台前往灌救中。

發生火警的「禹青企業」是國內知名塑膠工廠，創立於1983年，以製作一次性食品包裝容器、飲用杯、隔熱建材板聞名。塑膠廠賴姓業者表示，當時只有聽到「ㄆㄧㄤ 」一聲，第一時間趕快拿水滅火，但是水壓不足，火勢越來越大，只好聯絡所有員工撤離，目前尚不清楚起火原因。今日約有60幾人上班，都有平安疏散，只有一名外籍移工腳部受傷，包紮後已回家休息。

▲▼高雄塑膠廠竄烈火！鄰廠國巨提早下班　員工摀緊口罩急撤。（圖／記者吳世龍攝）

▲業者還原當時情況。（圖／記者吳世龍攝）

環保局調查，該公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放，違反《空氣污染防制法》第32條規定，將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

業者坦言，起火地方有擺放貨品和原料，不過酒精不在起火點附近，也不是引起火災的主要原因。

▲高雄塑膠工廠發生大火。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄塑膠工廠發生大火。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄塑膠廠竄烈火！鄰廠國巨提早下班　員工摀緊口罩急撤。（圖／記者吳世龍攝）

▲鄰廠國巨公司提早下班，員工摀緊口罩急撤。（圖／記者吳世龍攝）

廠房竄出熊熊烈火，數公里外即可看到濃烈黑煙，目前火勢尚未c獲得控制，並且嚴重影響當地空氣品質。位於隔壁廠房的上市被動元件廠「國巨」，則宣布讓員工提早下班，稍早員工紛紛戴緊口罩離開公司。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊唯一在台公開賽事　票價、啦啦隊36人出爐
快訊／魔鷹續留！合約總值曝
快訊／基隆-石垣島渡輪　7項完整票價公布
翁曉玲喊砍總統薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月
獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝
幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝
高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」
逃3億綁票劫！鉛中毒長年臥床　張宏年傳奇一生劃句點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

52歲女賊撬開機車坐墊偷5千！熱褲犯案畫面曝　網友：阿姨辣喔

北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

煞車失靈！瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女受困…命大僅輕傷

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝光

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

清潔員侵占殘值2402元廢電腦　獲緩刑繳15萬「怨判太重」被打臉

嘉科台積電工地奪命意外！變壓器倒塌釀1死　承包商被起訴

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

頂級藝伎豆是假貨緊急下架　歐客佬咖啡道歉：行政流程疏失

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

52歲女賊撬開機車坐墊偷5千！熱褲犯案畫面曝　網友：阿姨辣喔

北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

煞車失靈！瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女受困…命大僅輕傷

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝光

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

清潔員侵占殘值2402元廢電腦　獲緩刑繳15萬「怨判太重」被打臉

嘉科台積電工地奪命意外！變壓器倒塌釀1死　承包商被起訴

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

頂級藝伎豆是假貨緊急下架　歐客佬咖啡道歉：行政流程疏失

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

2025Q3科學園區房價再下修！　台南園區季跌4.7%最深

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

買賣房子也能歡慶雙12！永慶房屋「成交客戶專屬」活動抽iPhone

飼主6個月前街上找回失蹤貓　1年後驚見「真貓自己返家」傻眼

腸病毒單周就診1萬人次　暫時脫離流行

經典賽中華隊唯一在台公開賽事　台日交流票價、啦啦隊36人出爐

超狂！場均30分17籃板　特攻馬可勇奪單周MVP

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

更多熱門

相關新聞

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

總統賴清德16日出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」時，提到近期年金改革的相關議題。賴清德表示，2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標；他強調，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾，「現在公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔」。

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士車突竄火！駕駛急下車求救...消防局在對面

賓士車突竄火！駕駛急下車求救...消防局在對面

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

關鍵字：

高雄消防局大發工業區國巨禹青影音

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面