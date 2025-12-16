22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

　
國際

22歲「美女棋士」三島響無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

記者葉國吏／綜合報導　

日本職業棋士三島響（Mishima Hibiki）最近因為在個人社群分享關西公開賽的側拍照，意外成為話題人物。照片中她專注又優雅的形象不只吸引大量網友目光，還引來媒體報導，讓她在台灣也瞬間圈粉，IG湧入大量台灣粉絲留言支持，IG中也有多張日常生活照，令被圈粉的網友可以了解更多的三島響。

▲▼日本棋士三島響。（圖／翻攝X／hibiki_0202_15）

▲日本棋士三島響側臉照爆紅。（圖／翻攝X／hibiki_0202_15，下同）

▲▼日本棋士三島響。（圖／翻攝X／hibiki_0202_15）

三島響今年22歲，來自日本岡山縣。她會接觸圍棋其實純屬偶然，當時只是路過棋院門口，就對這項棋藝產生了興趣。2021年她正式成為職業棋士，並在今年四月升至二段。到六月中旬為止，她今年的比賽成績是10勝16敗。

▲▼三島響。（圖／翻攝IG／hibiki0202_15）

▲三島響生活照。（圖／翻攝IG／hibiki0202_15，下同）

日前她在社群平台公開參加關西公開賽的側拍照，照片中展現出沉穩又專注的神情，加上細緻的側臉和優雅氣質，立刻成為焦點。當地媒體也讚賞她在對局時的安靜氛圍，以及舉止間流露的智慧和溫柔，認為她魅力十足。

▲▼三島響。（圖／翻攝IG／hibiki0202_15）

這次因為媒體曝光，三島響的社群帳號湧入許多來自台灣的粉絲留言，她本人也在X社群平台發文表示，沒想到只是分享一張照片，就引起這麼多關注。她還強調自己只是單純的職業棋士，對於突如其來的熱度感到驚訝。

▲▼三島響。（圖／翻攝IG／hibiki0202_15）

12/13 全台詐欺最新數據

今晨9.3℃！　明變天「全台有雨」時間曝
美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

三島響

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

