大陸 大陸焦點 特派現場

12／18海南正式封關　形成經貿自由「境內關外」區

▲海南自貿港12月18日將正式封關，形成「境內關外」經濟區。（圖／CFP）

▲海南自貿港12月18日將正式封關，形成「境內關外」經濟區。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

由中共中央總書記習近平親自策劃部署的「海南自由貿易港」將於18日正式封關運作，也就是在封關期間，大陸內地貨物進入海南算「出口」，海南所帶來的經貿投資欲進入大陸內地則算「進口」，是海南島成為「境內關外」的「零關稅」區，形成大陸吸引外商、外資投資進駐的新選擇。

▲海南自貿港12月18日將正式封關，形成「境內關外」經濟區。（圖／CFP）

海南自由貿易港國際服務門戶也在昨（15）日上線運行，將可提升外籍人士在海南投資營商、工作、生活、旅遊便利度。海南自由貿易港國際服務門戶為多語種網站，聚焦外資、外企、外國人的需求，整合集成全省29個涉外業務系統和網站，設置在瓊營商、在線服務、資訊看點等7大一級欄目，下設29個二級欄目及若干三級欄目。

海南省政府今（16）日也發佈《關於海南自由貿易港正式啟動全島封關的通告》，通告稱，自2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關；《關於海南自由貿易港貨物進出「一線」、「二線」及在島內流通稅收政策的通知》（財關稅〔2025〕12號）、《關於海南自由貿易港進口徵稅商品目錄的通知》（財關稅〔2025〕13號）、《中華人民共和國海關對海南自由貿易港加工增值免關稅貨物稅收徵管暫行辦法》（海關總署公告2025年第158號）、《海南自由貿易港禁止、限制進出口貨物、物品清單》（商務部公告2025年第43號）、《中華人民共和國海關對海南自由貿易港監管辦法》（海關總署公告2025年第159號）等系列文件，根據上述文件的規定，自正式啟動全島封關之日起施行。

▲海南自貿港12月18日將正式封關，形成「境內關外」經濟區。（圖／CFP）

據了解，海南封關是指在海南島建成一個由海關監管的特殊區域，在這個特定區域內實現高度的「自由」，顯示在五個「自由便利」的基礎上，即2035年前，全面實現貿易自由便利、投資自由便利、跨境資金流動自由便利、人員進出自由便利、運輸來往自由便利和數據安全有序流動，也就是說，封關不是封島，反而是進一步擴大開放之舉。

12/14 全台詐欺最新數據

統計本周將有9檔季配型台股ETF將除息，而明（16）日除息有群益台灣精選高息（00919）、富邦旗艦50（009802）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）以及中信綠能及電動車ETF（00896）等五檔，合計受益人數達151萬人，最後買進日為今（15）日，投資人可多留意相關投資契機。

